Ceará derrota Paysandu em Belém e se aproxima do G-4 da Série B

O Ceará entrou de vez na briga por uma vaga no G-4, a zona de acesso, do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta sexta-feira ao vencer o Paysandu por 2 a 1, no Mangueirão, pela 17.ª rodada. Por outro lado, o time paraense segue próximo da zona de rebaixamento.

Com a segunda derrota seguida, o Paysandu estacionou nos 20 pontos, sendo o primeiro fora da zona de degola. A "sorte" é que o time não pode ser ultrapassado pelo 17º Luverdense nesta rodada, porque levaria vantagem no número de vitórias - hoje é de 5 contra 3. Já o Ceará subiu para a sexta colocação, com 25 pontos, dois a menos do que o Juventude, o primeiro do G-4.

O primeiro tempo foi bastante truncado e com poucas chances de perigo. Ainda assim, logo aos 13 minutos, Elton aproveitou cruzamento de Ricardinho na marca do pênalti e cabeceou no canto de Emerson, abrindo o placar para o Ceará. O gol deixou os jogadores do Paysandu nervosos, tanto que um lance de grande perigo só foi sair aos 45 minutos, em cabeceio de Gualberto pela linha de fundo.

Vaiado na descida para o intervalo, o Paysandu voltou com outra postura e assustou em chute de Rodrigo, defendido por Everson. Já aos 16 minutos, Magno recebeu de Anselmo e bateu de bico na saída do goleiro, deixando tudo igual.

O time paraense cresceu no jogo, mas quem marcou o segundo gol foi o Ceará. Em contra-ataque, Arthur recebeu de Romário e chutou cruzado, aos 32 minutos. Anselmo ainda desperdiçou uma boa oportunidade de empatar, finalizando em cima de Everson. Não era a noite do Paysandu.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 18.ª rodada. O Paysandu enfrenta o Santa Cruz, às 20h30, na Arena Pernambuco, enquanto o Ceará recebe o Criciúma, às 21h30, no Castelão.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 2 CEARÁ

PAYSANDU - Emerson; Ayrton, Perema, Gualberto e Peri; Augusto Recife (Fábio Matos), Renato Augusto, Rodrigo Andrade (Magno) e Rodrigo; Marcão e Bergson (Anselmo). Técnico: Marquinhos Santos.

CEARÁ - Éverson; Tiago Cametá, Tiago Alves, Luiz Otávio e Romário; Richardson, Ricardinho (Lima) e Pedro Ken; Roberto (Cafu), Elton (Arthur) e Lelê. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Elton aos 13 minutos do primeiro tempo. Magno aos 16 e Arthur aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

CARTÕES AMARELOS - Gualberto e Rodrigo Andrade (Paysandu); Elton e Tiago Alves (Ceará).

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).