Ceará desencanta e bate o Bahia, mas ainda é o vice-lanterna do Brasileirão

O Ceará, assim como fez na final da Copa do Nordeste, venceu o Bahia, neste domingo, por 2 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Os atacantes Cléber e Mateus Gonçalves fizeram os gols do jogo, um em cada tempo.

Se na Copa do Nordeste o triunfo serviu para o Ceará se sagrar campeão, agora valeu a primeira vitória no Brasileirão. Ainda assim, o clube alvinegro amarga a 19.ª e penúltima colocação com quatro pontos. O Bahia, por sua vez, perdeu a chance de encostar na liderança e parou no quinto lugar com sete.

O Bahia bem que tentou assustar o Ceará, mas os mandantes foram certeiros logo aos 10 minutos. Cléber recebeu de cabeça de Gabriel Lacerda e, também em uma cabeçada, abriu o marcador para os mandantes. O primeiro tempo foi só isso. O time baiano não mostrou reação e o cearense pouco criou após o gol.

O Ceará voltou para o segundo tempo sem o autor do gol. Cléber sentiu o músculo adutor da coxa direita e foi substituído por Rafael Sóbis. Aos três minutos, polêmica. Élber foi ao chão após disputa com Luiz Otávio e pediu pênalti, mas o árbitro nada marcou.

Aos 22 minutos, Fernandão cabeceou, a bola desviou em Fabinho e assustou a zaga cearense. O Ceará, porém, soube manter a tranquilidade e deu o golpe final aos 29. Mateus Gonçalves recebeu de Sobral nas costas da defesa, tirou Anderson e empurrou para o gol. O Bahia respondeu com Rossi e Saldanha, aos 35 e 39, respectivamente, mas o goleiro Fernando Prass defendeu ambos os chutes e garantiu a vitória alvinegra.

O Ceará voltará a campo no próximo domingo, às 18 horas, quando enfrentará o Atlético Goianiense no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela sexta rodada. No sábado, às 19 horas, o Bahia receberá o Palmeiras no estádio de Pituaçu, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 x 0 BAHIA

CEARÁ - Fernando Prass; Samuel Xavier, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira (Fabinho), Charles (Ricardinho), Fernando Sobral, Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves) e Vinícius (Wescley); Cléber (Rafael Sóbis). Técnico: Guto Ferreira.

BAHIA - Anderson; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Zeca; Gregore (Daniel), Ronaldo e Rodriguinho (Alesson); Élber (Clayson), Gilberto (Fernandão) e Rossi (Saldanha). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Cléber, aos 10 minutos do primeiro tempo; Mateus Gonçalves, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - William Oliveira (Ceará); Gregore e Ronaldo (Bahia).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).