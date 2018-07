Ceará desfalca Cruzeiro e Dedé ainda não estreia

Com a ausência de Ceará, Mayke disputará a terceira partida consecutiva como titular do Cruzeiro. Ele atuou na última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro, quando Marcelo poupou os principais jogadores, e no duelo com o Villa Nova, no primeiro jogo da semifinal do torneio estadual.

Em compensação, o Cruzeiro terá o retorno do atacante Borges, que cumpriu suspensão automática no último compromisso do Campeonato Mineiro e agora retorna ao time. Além dele, a outra novidade na lista de 19 jogadores relacionados do time é o volante Lucas Silva.

Já o zagueiro Dedé, que conseguiu uma liminar para defender o Cruzeiro, participou do treinamento desta terça na Toca da Raposa II, mas ainda não vai estrear pelo time, pois ficou fora da lista de relacionados.

"Ele iria até fazer um trabalho de avaliação física e achei por bem, como ele está chegando, já levá-lo para um entrosamento no rachão. Foi um treino mais descontraído, ele foi bem, fez um gol. Mas o Dedé vai nos ajudar muito quando estiver sério, nos jogos e treinamentos mais comprometidos. Isso a gente tem absoluta certeza e foi por isso que ele foi contratado", afirmou o treinador.

Outros ausentes são os atacantes Ananias e Vinicius Araújo por opção de Marcelo. O grupo do Cruzeiro viaja às 15h56 desta terça para o Rio de avião. Depois, a equipe segue para Volta Redonda em traslado terrestre.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para o jogo com o Resende:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Lateral-direito: Mayke.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Léo e Paulão.

Laterais-esquerdos: Egídio e Everton.

Volantes: Leandro Guerreiro, Lucas Silva, Nilton e Tinga.

Meias: Diego Souza, Elber, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart.

Atacantes: Anselmo Ramon, Borges e Dagoberto.