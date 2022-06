Ceará e Atlético-GO empatam e se aproximam da zona de rebaixamento do Brasileirão

Pressionados na parte de baixo da tabela, Ceará e Atlético-GO empataram na noite deste domingo, por 1 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza, no encerramento da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jorginho e Erick marcaram os gols da partida. O empate deixou os dois times com 17 pontos ganhos, mas com o Atlético-GO em 13º e o Ceará em 15º pelo número de vitórias até agora: 4 a 3. O detalhe é que ambos estão há dois pontos do América-MG, primeiro time na zona de rebaixamento.

Além da proximidade com os últimos colocados, o Ceará também viu aumentar a sequência sem vitórias como mandante no Brasileirão. Até agora são seis jogos, sendo quatro empates e duas derrotas, em um desempenho que tem tirado a paciência do torcedor.

Mesmo fora de casa, o Atlético-GO mandou no primeiro tempo e mereceu a vitória parcial por 1 a 0 antes do intervalo. Os goianos tiveram maior posse de bola e abriram o placar aos 25 minutos, quando Hayner passou pela marcação na direita e cruzou para Jorginho cabecear para as redes.

Melhor em campo, o Atlético-GO poderia ter ampliado aos 37, quando Hayner recebeu lançamento, invadiu a área e foi derrubado pela marcação. A arbitragem chegou a marcar pênalti, mas o lance foi revisado e foi marcado impedimento do lateral-direito na origem do lance. Pressionado, o Ceará voltou para o segundo tempo com duas mudanças no ataque e em apenas dois minutos empatou a partida. A zaga do Atlético-GO afastou mal e a bola sobrou nos pés de Erick, que chutou e contou com desvio da marcação para marcar seu 3º gol pelo time cearense.

O empate deixou a partida aberta. Aos 16 minutos o Ceará quase fez o segundo gol, quando Ronaldo cortou mal cruzamento da direita e viu a bola cair nos pés de Lima, que finalizou em cima do goleiro do Atlético-GO. O confronto ficou quente e os times abusaram das faltas, tanto é que a arbitragem precisou se impor para evitar problemas entre os jogadores. Entre empurra-empurra e reclamações, o árbitro encerrou o confronto com a igualdade por 1 a 1.

Os dois times voltam a campo no meio da semana pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Ceará jogará na quarta-feira diante do The Strongest, às 19h15, na Bolívia, enquanto o Atlético-GO, na quinta, visitará o Olimpia, às 21h30, no Paraguai. Pelo Brasileirão, o Ceará jogará no sábado diante do Internacional, às 19 horas, novamente no Castelão, em Fortaleza. Já o Atlético-GO, no domingo, receberá o São Paulo, às 16 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 1 ATLÉTICO-GO

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson, Fernando Sobral (Erick), Lima (Cléber) e Vina; Matheus Peixoto (Zé Roberto). Técnico: Marquinhos Santos.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes e Jefferson; Edson Fernando (Lucas Lima), Marlon Freitas e Jorginho (Shaylon); Airton (Wellington Rato), Churin (Rickson) e Luiz Fernando (Léo Pereira). Técnico: Jorginho Campos.

GOLS - Jorginho, aos 25 minutos do primeiro tempo. Erick, aos 2 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP).

CARTÕES AMARELOS - Messias e Vina (Ceará); Ramon Menezes e Airton (Atlético-GO).

PÚBLICO - 21.337 pagantes (21.374 total).

RENDA - R$ 134.651,00.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).