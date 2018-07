Ceará e Atlético-GO só empatam por 0 a 0 e ficam fora do G-4

Em um duelo direto para conquistar uma vaga no G-4 - a zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B, Ceará e Atlético Goianiense empataram sem gols, nesta sexta-feira, na sequência da 34.ª rodada. Ambos continuam na briga. Mas o empate foi melhor para o time goiano, que chegou aos 53 pontos, em quinto lugar, caindo uma posição para o Boa, que bateu o América-RN por 3 a 1, em Natal, e tem a mesma pontuação, porém com uma vitória a mais: 16 a 15. O clube cearense, que não vence há cinco rodadas, tem 51, em sétimo lugar.

Apesar de brigarem pelo mesmo objetivo, os dois times entram em campo em condições bastante adversas. O Ceará empacado nos 50 pontos, com quatro derrotas consecutivas: para Boa, Santa Cruz, Icasa e Joinville. Do outro lado, o Atlético, ameaçado no início da competição pelo descenso, e revigorado pelo técnico Wagner Lopes, engatou a sua quinta vitória consecutiva - contra Vila Nova, Náutico, Luverdense, Avaí e Oeste.

Nas escalações dos times, também diferenças. PC Gusmão, que "inventou" jogar com três zagueiros no último jogo, desta vez resolveu escalar o Ceará com três atacantes: Assisinho, Bill e Magno Alves. O Atlético manteve o seu esquema 4-4-2, fortalecendo a marcação para explorar os contra-ataques.

O jogo começou aberto, com ambos criando chances de gols. A primeira com o Atlético, quando Ricardinho errou toque de cabeça e deixou Kayke livre na área, mas ele chutou por cima, aos oito minutos. O Ceará respondeu aos 10, quando Assisinho cruzou da esquerda e Marcos testou à queima roupa, mas Márcio esticou o pé direito e rebateu. Um milagre.

Aos 17 minutos, Magno Alves lançou Bill nas costas da defesa, que parou pedindo impedimento. Bill chutou rasteiro e Márcio espalmou com os dois pés. E o próprio Magno Alves arriscou chute de longe aos 24, porém Márcio rebateu para frente e isolou a bola. Aos 41, quase o Atlético abriu o placar. Em um contra-ataque quatro contra três, Kayke foi lançado em diagonal e bateu cruzado, mas chutou para fora.

Os dois times voltaram sem mudanças no segundo tempo. A primeira chance de gol foi goiana, com Pedro Bambu chutando cruzado, mas raspando a trave. O Ceará respondeu aos 18 minutos, quando Pedro Bambu não cortou a bola no alto e Bill saiu sozinho em direção à grande área. Mas demorou para chutar e a bola acabou desviada por um defensor.

O Atlético se fechou com três substituições defensivas, enquanto que o Ceará trocou seus atacantes, tentando chegar ao gol. Quase isso aconteceu aos 31 minutos, quando Magno Alves ficou sozinho no lado direito e bateu de voleio, mas Márcio saiu em cima e abafou a bola.

A partir daí foi só desespero cearense. Foram oito chances para marcar, mas a bola não entrou. O Atlético ficou satisfeito com o empate porque foi conquistado diante de um concorrente direto e fora de casa. O Atlético vai sair contra o Paraná, nesta terça, às 21 horas, em Curitiba, abrindo a 35.ª rodada. Do outro lado, o Ceará tentará fazer as pazes com a vitória diante do Vasco, de novo na Arena Castelão, no próximo sábado, às 16h20 (de Brasília).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 x 0 ATLÉTICO-GO

CEARÁ - Luís Carlos; Marcos, Sandro, Diego Ivo e Samuel Xavier; João Marcos, Michel (Felipe Amorim) e Ricardinho; Assisinho (Lulinha), Bill (Eduardo) e Magno Alves. Técnico: PC Gusmão.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Mateus Caramelo, Artur, Adriano Alves e Diogo Barbosa; Willian Arão, Pedro Bambu, Thiago Primão (Jonas) e Jorginho; André Luís (Thiago Feltri) e Kayke (Junior Viçosa). Técnico: Wagner Lopes.

CARTÕES AMARELOS - Artur e Adriano Alves (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

RENDA - R$ 68.863,00.

PÚBLICO - 7.484 pagantes (7.917 no total).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).