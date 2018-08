Ceará e Atlético-PR empatam sem gols e seguem na zona do descenso no Brasileirão

Ceará e Atlético Paranaense abriram a 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro e ficaram no empate sem gols na tarde deste sábado, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O resultado acabou não ajudando nenhuma das equipes, que continuam na zona de rebaixamento.

Com o empate, o Ceará já soma quatro jogos sem derrotas, mas termina o dia na 18ª colocação, com 16 pontos, a dois de deixar o descenso, diferença que pode aumentar ao final da rodada. O Atlético-PR, por sua vez, tem 15, na penúltima posição.

O primeiro tempo foi de muito respeito de ambas as partes. O jogo foi muito truncado, com pouco espaço para os jogadores e um cuidado especial com o sistema defensivo, traduzido nas raríssimas chances claras de gol: apenas uma para cada lado.

O Atlético Paranaense chegou pela primeira vez com perigo aos nove minutos. Após cobrança de escanteio, Begson subiu sozinho e mandou por cima do gol de Éverson. A resposta veio na sequência. Arthur deu de calcanhar para Samuel Xavier. O lateral acionou Leandro Pereira dentro da área. O atacante parou na defesa de Santos.

Mas um lance polêmico gerou muitas reclamações por parte do time paranaense. Aos 39 minutos, Marcelo Cirino foi lançado em velocidade e acabou derrubado por Tiago Alves. Como o zagueiro era o último homem, os jogadores do Atlético-PR pediram pela expulsão, mas o árbitro optou por dar apenas o cartão amarelo. O atacante acabou se machucando no lance e foi substituído por Nikão.

O segundo tempo começou intenso. O Atlético-PR saiu na pressão e fez Éverson trabalhar. Em cobrança de escanteio de Raphael Veiga, Bergson ficou com a sobra e exigiu boa defesa do goleiro cearense. Do outro lado, Leandro Carvalho tirou dois marcadores da jogada e só parou em Santos.

O gás pareceu acabar no decorrer do segundo tempo. O Ceará tentou vez ou outra continuar marcando a saída de bola do Atlético-PR, que administrou o resultado até o apito final para garantir um ponto importante fora de seus domínios.

Na próxima rodada, o Atlético-PR enfrenta o Flamengo no dia 19 de agosto, às 11h, na Arena da Baixada, em Curitiba. No dia seguinte, o Ceará visita o Vasco, às 20h, no estádio São Januário, no Rio.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 0 X 0 ATLÉTICO-PR

CEARÁ - Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Edinho, Richardson, Juninho Quixadá (Calyson) e Ricardinho (Cardona); Leandro Carvalho (Felipe Azevedo) e Arthur. Técnico: Lisca.

ATLÉTICO-PR - Santos; Jonathan, Wanderson, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington, Bruno Guimarães (Lucho González) e Raphael Veiga (Bruno Nazário); Marcelo Cirino (Nikão), Marcinho e Bergson. Técnico: Tiago Nunes.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Carvalho, Richardson e Tiago Alves (Ceará); Renan Lodi, Wanderson e Raphael Veiga (Atlético-PR).

RENDA - R$ 105.166,00.

PÚBLICO - 13.772 pagantes.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).