Ceará e Coritiba empatam pela semi da Copa do Brasil

Em campo, duas das grandes surpresas da competição. O Ceará, responsável pela eliminação do Flamengo nas quartas de final, e o Coritiba, dono da melhor campanha do futebol brasileiro nesta temporada - apenas uma derrota, para o Palmeiras, na semana passada, no jogo de volta das quartas de final, após ficar 29 partidas invicto, sendo 24 vitórias consecutivas.

Cada equipe teve chances para fazer seu gol na partida. Mas quem levou mais perigo foi o Coritiba, que em rápidos contra-ataques exigiu grandes defesas do goleiro Fernando Henrique. Em uma delas, já no segundo tempo, o atacante Anderson Aquino avançou pelo lado esquerdo da área, cortou para o meio e chutou em diagonal. A bola foi no ângulo esquerdo do arqueiro do time cearense, que conseguiu espalmar para escanteio.

Antes de duelarem pela segunda semifinal da Copa do Brasil, Ceará e Coritiba farão suas estreias no Campeonato Brasileiro neste final de semana. No sábado, às 18h30, também em Fortaleza, os cearenses encaram o Vasco. Os paranaenses, em seus domínios, jogarão contra o Atlético Goianiense, no domingo, a partir das 16 horas.

Ficha técnica

Ceará 0 x 0 Coritiba

Ceará - Fernando Henrique; Diego Macedo, Fabrício (Cléber), Erivélton e Vicente; João Marcos, Michel, Geraldo e Tiago Humberto (Marcelo Nicácio); Washington e Iarley (Osvaldo). Técnico: Vágner Mancini.

Coritiba - Édson Bastos; Jonas, Demerson, Emerson e Lucas Mendes; Leandro Donizete, Léo Gago, Rafinha e Davi (Tcheco); Anderson Aquino (Geraldo) e Leonardo (Willian). Técnico: Marcelo Oliveira.

Cartões amarelos - Diego Macedo e Vicente (Ceará); Jonas, Davi e Rafinha (Coritiba).

Árbitro - Leandro Pedro Vuaden (Fifa-RS).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).