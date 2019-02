Ceará e CSA buscam a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil

A quarta-feira vai marcar a estreia de 24 times na Copa do Brasil e apenas quatro deles estão na elite nacional. Além de Santos e Vasco, Ceará e CSA são os outros representantes da primeira divisão que vão entrar em campo. Destaque também para a primeira participação do Votuporanguense em uma competição nacional.

Recém-promovido à elite nacional, o CSA vai até Cuiabá encarar o Mixto, na Arena Pantanal. O time alagoano passou por uma profunda reformulação em seu elenco após o acesso na Série B e vem de vitória sobre o Sampaio Corrêa, por 3 a 0, na Copa do Nordeste.

Já o Ceará, comandado por Lisca, tem uma missão mais complicada diante do Central, no Lacerdão, em Caruaru. O adversário tem 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano e divide a liderança com o Sport, que tem um jogo a mais.

Outros clubes tradicionais do futebol brasileiro também entram em campo nesta quarta. Rebaixado para a Série C no ano passado, o Juventude encara o Palmas, em Tocantins. O América-RN vai ter pela frente o Sobradinho, no Distrito Federal.

Único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca e classificado para as semifinais da Taça Guanabara, o Vasco vai até a Bahia enfrentar a Juazeirense. No Piauí, o Santos tem pela frente o Altos para se reabilitar depois de ter sido goleado pelo Ituano, por 5 a 1, no Campeonato Paulista.

Campeão da Copa Paulista do ano passado, o Votuporanguense recebe o Ypiranga-RS, em Votuporanga, interior de São Paulo. O jogo será realizado à tarde porque a Arena Plínio Marin não possui iluminação.

Nessa primeira fase, os times melhores colocados no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) jogam fora de casa com a vantagem do empate. A classificação é decidida em jogo único. A competição começa com 80 clubes.

Confira os jogos desta quarta-feira pela Copa do Brasil:

16h - Votuporanguense-SP x Ypiranga-RS

19h15 - Altos-PI x Santos

20h30 - Sobradinho x América-RN

Foz do Iguaçu x Boa-MG

21h - Santa Cruz-RN x Tupi-MG

21h30 - Mixto-MT x CSA

Palmas x Juventude

Corumbaense x Luverdense-MT

Atlético Cearense x Joinville

Itabaiana-SE x Paraná

Juazeirense-BA x Vasco

22h15

Central-PE x Ceará