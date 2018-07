Ceará e Santa Cruz avançam à 3ª fase da Copa do Brasil

Na abertura da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, o saldo foi positivo para os clubes paulistas. Corinthians e Palmeiras venceram e apenas a Ponte Preta perdeu. No total foram quatro jogos de ida e mais dois jogos de volta ainda pela segunda fase. A Copa do Brasil é um torneio disputado no sistema eliminatório e que dá ao campeão uma vaga para a disputa da Copa Libertadores da próxima temporada.

No estádio Itaquerão, em São Paulo, o Corinthians jogou bem e derrotou o Bahia por 3 a 0, com gols de Elias e Romero, ambos no primeiro tempo, e de Renato Augusto, de pênalti, na etapa final. Na volta, no dia 6 de agosto, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o time paulista pode perder até por 2 a 0.

O Palmeiras foi até o estádio da Ressacada, em Florianópolis, e venceu o Avaí por 2 a 0, com dois gols de Felipe Menezes. A volta será também no dia 6 de agosto, em São Paulo, no estádio do Pacaembu, a partir das 19h30. O Palmeiras vai poder perder até por um gol de diferença para avançar às oitavas de final. Esta foi a primeira vitória do técnico argentino Ricardo Gareca, que tinha acumulado duas derrotas no Campeonato Brasileiro - contra o Santos, por 2 a 0, e Cruzeiro, por 2 a 1.

Só a Ponte Preta decepcionou. Mesmo atuando em casa, no estádio Moisés Lucarelli, perdeu para o Vasco por 2 a 0, com gols de Diego Renan e Talles. O time carioca, agora, pode perder até por 1 a 0, na próxima quarta, no Rio de Janeiro, em São Januário, para se classificar.

Em Natal, no estádio Frasqueirão, o ABC sofreu, mas ganhou do Novo Hamburgo por 1 a 0, com gol de Rodrigo Silva, de pênalti contestado, aos 49 minutos do segundo tempo. A volta será na próxima quarta, no estádio do Vale, na cidade de Novo Hamburgo (RS). O empate serve para o time potiguar, mas a vitória por dois gols de diferença deixa a vaga ao gaúcho. Se houver uma vitória sulista por 1 a 0, a classificação será definida nos pênaltis.

DEFINIÇÕES DA 2.ª FASE - Em Fortaleza, na Arena Castelão, o Ceará empatou por 1 a 1 com a Chapecoense e garantiu a sua vaga na terceira fase. Isso porque tinha vencido na ida por 2 a 1. Na próxima fase, fará dois jogos contra o Internacional, o primeiro no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na próxima quarta. O segundo acontecerá no dia 13 de agosto, na capital cearense.

Nas mesmas datas vão se enfrentar Bragantino, que na terça eliminou nos pênaltis o Figueirense, e São Paulo. O primeiro jogo é de mando do time de Bragança Paulista (SP), que negocia com a Federação Paulista de Futebol (FPF) a transferência para a Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. A volta será no Morumbi.

O Santa Cruz, nesta quarta, no Recife, venceu o Botafogo-PB por 2 a 1, ficando com a vaga porque na ida tinha empatado por 1 a 1. Agora vai enfrentar o Santa Rita-AL, com o primeiro confronto marcado para o dia 6 de agosto, em Alagoas, e o segundo no Recife, no dia 13.

Nesta quinta a segunda fase será completada com o jogo entre Sport e Paysandu, no Recife. Na ida, o time paraense venceu por 2 a 1 e, por isso, agora joga pelo empate. A vitória por 1 a 0 dará a vaga ao clube pernambucano. Na terceira fase, o vencedor pegará o Coritiba. O primeiro jogo no estádio Couto Pereira será na próxima quinta e o segundo no dia 6 de agosto, na Ilha do Retiro.