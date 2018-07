Ceará é vetado no Cruzeiro e garoto Mayke será titular

Seu substituto será o garoto Mayke, de apenas 21 anos, que vai entrar com a responsabilidade de ajudar a equipe a ganhar por dois gols de diferença no Mineirão e, assim, classificar o Cruzeiro sem depender do resultado do outro jogo do grupo, entre Universidad de Chile e Defensor, em Montevidéu.

"Todos os jogos são de gente grande, mas esse é muito importante. Acho que não importa a idade. Todos os torcedores, jogadores e a comissão técnica estão mostrando que confiam em mim. Tenho 41 jogos pelo Cruzeiro. Não vou falar que já sou experiente, mas me sinto preparado", disse o jogador, nesta terça.

Além de Ceará, o técnico Marcelo Oliveira não poderá contar com o lateral-esquerdo Samudio e o volante Nilton, que estão suspensos, e o atacante Borges, machucado. Por outro lado, o atacante Dagoberto, vetado contra o Atlético-MG, no domingo passado, treinou normalmente nesta terça-feira e vai para o jogo no lugar de Willian.

Assim, o Cruzeiro está escalado com: Fábio; Mayke, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Dagoberto e Júlio Baptista.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS:

GOLEIROS - Elisson e Fábio;

LATERAIS - Mayke e Egídio;

ZAGUEIROS - Bruno Rodrigo, Dedé e Léo;

VOLANTES - Henrique, Lucas Silva e Souza;

MEIAS - Alisson, Elber, Everton Ribeiro, Júlio Baptista e Ricardo Goulart;

ATACANTES - Borges, Dagoberto, Luan, Marcelo Moreno e Willian.