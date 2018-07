Ceará empata com a Portuguesa e deixa América-MG na ponta

O Ceará voltou a tropeçar neste sábado, chegando ao terceiro jogo seguido sem vitória, e, dessa vez, não conseguiu sustentar a liderança da Série B. Ao empatar por 1 a 1 com a Portuguesa, no Canindé, em São Paulo, pela 18.ª rodada, o time cearense ficou na segunda colocação do campeonato, atrás do América-MG, que tinha assumido a ponta na noite anterior.

Agora, o Ceará e América-MG tem os mesmos 32 pontos, assim como o terceiro colocado Vasco, mas o time mineiro leva vantagem nos critérios de desempate, terminando a 18.ª rodada na liderança. Já a Portuguesa segue sem vencer desde a parada para a Copa do Mundo, agora com 14 pontos somados, ainda na zona de rebaixamento da Série B.

Precisando vencer, para acabar com o jejum e se livrar da zona de rebaixamento, a Portuguesa iniciou a partida melhor. A primeira boa chance aconteceu logo aos três minutos. Marcos Assunção cruzou, Luciano Castán tentou o peixinho e a bola bateu caprichosamente na trave.

A Lusa continuou em cima e perdeu mais uma boa oportunidade de sair na frente, em uma boa jogada de Gabriel Xavier, que fintou Alex Lima antes de parar no goleiro Jaílson. A resposta do clube cearense veio aos 12 minutos. Vicente cruzou, Lima cabeceou e Rafael Santos foi buscar no ângulo para salvar os donos da casa.

Após o começo acelerado, a partida caiu de produção nos minutos finais do primeiro tempo. Ambos os times apostavam nas jogadas de bola parada. Em uma delas, aos 41 minutos, Marcos Assunção cruzou e Sandro cometeu pênalti em Alemão. O próprio atacante foi para a cobrança e abriu o placar para a Lusa.

A segunda etapa começou em ritmo intenso. Dois minutos foram suficientes para as duas equipes chegarem com perigo. O Ceará tomou a iniciativa e ficou muito perto de empatar quando Samuel cruzou, Alex Lima mandou no travessão, e, na sobra, Sandro chutou para Rafael Santos afastar o perigo. A resposta veio com o Alemão, que cabeceou, mas Jailson defendeu.

Aos 13 minutos, o atacante Magno Alves mostrou o motivo que o fez entrar na mira do Fluminense mesmo com 38 anos. Ele recebeu belo cruzamento de Souza, cortou com categoria o zagueiro Luciano Castan e chutou forte para empatar para o Ceará. Depois disso, ninguém conseguiu mudar o placar.

Na próxima rodada, a Portuguesa enfrenta o Vila Nova já na terça-feira, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. E o Ceará volta a campo apenas no sábado, diante do Luverdense, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA 1 X 1 CEARÁ

PORTUGUESA - Rafael Santos; Régis, Brinner, Luciano Castan e Jean Mota; Jocinei, Marcos Assunção (Arnaldo), Piñatares e Gabriel Xavier (Serginho); Djalma (Dinélson) e Alemão. Técnico: Silas Pereira.

CEARÁ - Jailson; Samuel Xavier, Sandro, Alex Lima, Vicente; João Marcos, Ricardinho (Souza), Eduardo e Nikão (Lulinha); Magno Alves e Lima (Bill). Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Alemão, aos 41 minutos do primeiro tempo; Magno Alves, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Piñatares (Portuguesa); Sandro e Bill (Ceará).

RENDA - R$ 46.290,00.

PÚBLICO - 1.695 pagantes.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).