Ceará empata com o Criciúma e completa dez jogos sem vitória na Série B

Contando com o apoio de sua torcida, que aproveitou a promoção nos preços dos ingressos, o Ceará desde os primeiros minutos tomou as iniciativas ofensivas. Mas encontrou um visitante muito bem armado defensivamente por Petkovic.

Depois de dar dois sustos no goleiro Luiz, o Ceará foi castigado com o gol catarinense. Na intermediária, Rodrigo Andrade cobrou falta pelo alto e o zagueiro Wanderson subiu no segundo andar para testar no ângulo. Isso aos 18 minutos.

Atrás no placar, o Ceará continuou na frente em busca do gol. Teve boas chances com Ricardinho e Rafael Costa, mas com finalizações para fora. Aos 42 minutos, porém, o meia Ricardinho caprichou na cobrança de falta e empatou. Ele encobriu a barreira e

mandou no ângulo de Luiz. Um belo gol ao "estilo Petkovic".

No segundo tempo o jogo esfriou. O Criciúma se firmou mais na defesa, enquanto o Ceará tentava o ataque, mas sem condições de fazer as infiltrações e as finalizações. Mesmo assim, Wescley perdeu duas chances de ouro para o time cearense. O Criciúma só ameaçou numa arrancada de Jefferson e que o goleiro Tiago salvou ao espalmar. Nos acréscimos, o Ceará ficou sem Sandro Manoel, expulso por falta violenta.

Os dois times só voltam a campo no outro sábado, dia 18. O Ceará vai fechar a 13ª rodada contra o Boa, em Varginha (MG), às 21 horas. O Criciúma vai receber, a partir das 16h20, o Bahia, no Estádio Heriberto Hulse.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 1 CRICIÚMA

CEARÁ - Tiago; Roniery, Sandro, Gilvan e Victor Luiz; Baraka, Sandro Manoel, Ricardinho (Uilliam Correia) e Wescley (Rodrigo Silva); Fabinho (Vinícius) e Rafael Costa. Técnico - Geninho.

CRICIÚMA - Luiz; Maicon Silva, Wanderson, Fábio Ferreira e Guilherme Santos; Rafael Pereira (Wellington), Marcão, Juba e Rodrigo Andrade (Natan); Tiago Adan e Lucca (Jefferson). Técnico - Petkovic.

GOLS - Wanderson, aos 18, e Ricardinho, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Edmar Campos Encarnação (AM).

CARTÕES AMARELOS - Wescley, Rafael Costa e Sandro Manoel (Ceará); Wanderson, Lucca, Maicon Silva e Wellington (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO - Sandro Manoel (Ceará).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).