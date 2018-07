Ceará empata em São Luís e lidera sozinho na Série B

SÃO LUÍS - O Ceará assumiu a liderança isolada da Série B do Brasileiro, ao empatar com o Sampaio Corrêa por 2 a 2, neste sábado à tarde, no Estádio Castelão, em São Luis (MA), pela nona rodada do campeonato. Com isso, chegou aos 18 pontos, agora com um a mais do que o América-MG, que perdeu em casa para o Náutico, por 3 a 1, e do Joinville, que na sexta-feira levou de 2 a 0 do Santa Cruz.

O Sampaio Corrêa, por sua vez, continua com boa campanha na Série B, agora com 12 pontos, mas com um jogo a menos do que a maioria dos rivais - assim, já vislumbra uma vaga no G4, o grupo do acesso.

O Ceará saiu na frente com uma ajudinha do árbitro Claudio Lima e Silva, que marcou pênalti de Paulo Sérgio sobre Magno Alves em falta que aconteceu fora de área. Na cobrança, Magno Alves foi perfeito, fazendo 1 a 0 aos 13 minutos.

O árbitro também falhou no gol de empate do time maranhense, aos 29 minutos, marcado por Paulo Sérgio. Márcio Diogo cobrou falta pelo alto e Paulo Sérgio, impedido, tocou de cabeça para o gol.

Depois disso, o time visitante voltou a ficar na frente. Nikão dominou a bola na intermediária, passou por um adversário e arriscou o chute de longe. A bola tocou na trave do goleiro Rodrigo Ramos e entrou, aos 36 minutos. O empate, porém, saiu aos 41, com Eloir.

O segundo tempo começou num ritmo mais lento. Já sabendo que assumiria a liderança com o empate, o Ceará passou a tocar a bola. Enquanto isso, o Sampaio Corrêa quase marcou aos 26 minutos, quando o lateral Paulo Ricardo chutou de longe e Jailson saltou para espalmar a escanteio. No final, porém, o jogo terminou mesmo empatado.

Na terça-feira será aberta a décima rodada da Série B, com sete jogos. E os dois times jogam a partir das 19h30. O Sampaio Corrêa recebe o América-RN, enquanto o Ceará visita o Bragantino.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 2 X 2 CEARÁ

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Paulo Ricardo, Edimar, Paulo Sérgio e William Simões; Uillian Corrêa, Eloir, Válber (Claytinho) e Márcio Diogo (Marino); Pimentinha e David Batista (Edigar). Técnico - Flávio Araújo.

CEARÁ - Jailson; Samuel, Anderson, Alex Lima e Vicente; Marcus Vinícius, Eduardo (Souza), Ricardinho (Everton) e Nikão (Gil); Magno Alves e Bill. Técnico - Sérgio Soares.

GOLS - Magno Alves (pênalti), aos 13, Paulo Sérgio, aos 29, Nikão, aos 36, e Eloir, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Claudio Lima e Silva (SE).

CARTÕES AMARELOS - Paulo Sérgio e Edigar (Sampaio); Marcus Vinícius, Alex Lima, Vicente e Nikão (Ceará).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).