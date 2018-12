Ceará encerra novela e oficializa renovação de Lisca para 2019

O Ceará anunciou oficialmente a renovação do técnico Lisca nesta quarta-feira. Depois de salvar o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a manutenção do treinador era uma questão de tempo, mas ainda dependia de detalhas para ser confirmada. Com 46 anos, ele já está consolidado como ídolo para o time cearense e tem grande aprovação da torcida.

O "romance" entre Lisca Doido e o Ceará começou em 2015, quando o treinador chegou em Fortaleza para comandar um time que tinha mais de 90% de probabilidades de cair na Série B. Com uma retomada incrível, ele conseguiu salvar o clube do rebaixamento para a terceira divisão. Três anos depois, voltou para o alvinegro e repetiu o feito, só que desta vez na Série A. Ele assumiu o elenco na lanterna da competição e entregou na 15ª posição.

No dia 2 de dezembro, após a última rodada do Brasileirão, o presidente Robinson Castro já tinha cravado a permanência de Lisca, mas as oficialização demorou para sair.

Lisca assumiu o Ceará na décima rodada do Campeonato Brasileiro após a saída de Jorginho. Ele pegou o clube na última posição, com apenas três pontos conquistados em três empates - ainda não tinha vencido. Com o treinador, foram 10 vitórias, 11 empates e apenas oito derrotas, com 41 pontos conquistados em 29 jogos.