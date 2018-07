Ceará encerra sequência invicta do Oeste e se firma no G-4 da Série B

O Ceará conseguiu um grande resultado, neste sábado, diante de um concorrente direto por uma vaga no G-4, a zona de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo jogando na Arena Barueri, o time cearense foi melhor durante os 90 minutos e mereceu a vitória sobre o Oeste por 1 a 0, pela 29.ª rodada.

Ao ver a sequência invicta de oito jogos ir por água abaixo, o time paulista também perdeu a chance de entrar no G-4 pela primeira vez nesta Série B e caiu para a sexta colocação, com os mesmos 47 pontos do Vila Nova, mas atrás no número de vitórias (13 contra 12). Enquanto isso, o Ceará chegou aos 51 e se manteve na quarta colocação.

O primeiro tempo ficou mais concentrado no meio-campo e com poucos lances de perigo. Aos seis, Mazinho soltou a bomba em cobrança de falta e Éverson espalmou. O Ceará respondeu duas vezes com Leandro Carvalho. Em uma delas, após rebote de Rodolfo, o atacante desperdiçou uma chance incrível na frente do gol. Já nos minutos finais, Guilherme Romão bateu e a bola explodiu no travessão.

Na volta do intervalo, o Ceará começou mais ligado e encurralou o Oeste, que abusou da ligação direta devido a marcação sob pressão do adversário. Aos 32 minutos, depois de Rodolfo defender chute de Lima, o time alvinegro abriu o placar. Richardson recebeu de Romário, dominou e bateu colocado. No finalzinho do jogo, Leandro Amaro subiu livre e perdeu a chance de empatar.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, às 20h30, pela 30.ª rodada. O Oeste enfrenta o Santa Cruz, no Arruda, no Recife, e o Ceará tem mais um confronto direto pelo acesso contra o Paraná, no Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 X 1 CEARÁ

OESTE - Rodolfo; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e Guilherme Romão; Lídio (Henrique), Betinho, Raphael Luz (Robert) e Mazinho; Danielzinho (Jheimy) e Gabriel Vasconcelos. Técnico: Roberto Cavalo.

CEARÁ - Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Raul, Richardson, Ricardinho (Felipe Menezes), Leandro Carvalho (Lelê) e Lima (Thiago Alves); Elton. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOL - Richardson aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Amaro e Betinho (Oeste); Rafael Pereira, Éverson e Romário (Ceará).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).