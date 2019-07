Ceará enfrenta Inter para ampliar invencibilidade após a Copa América

O Ceará ainda não perdeu desde a pausa para a Copa América e coloca essa invencibilidade em jogo neste sábado, quando enfrentará o Internacional, às 19 horas, no Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM > Ceará encerra invencibilidade do Palmeiras no Brasileirão

Desde a retomada do torneio, o time cearense empatou com o Fluminense (1 a 1) e ganhou do Palmeiras (2 a 0). Os bons resultados fizeram o Ceará se distanciar da zona de rebaixamento, subindo para o 13º lugar, com 14 pontos.

A última atividade em solo cearense foi realizada na quinta-feira com os portões fechados para a imprensa. Nesta sexta, o treinamento aconteceu no CT do Grêmio e Enderson Moreira não revelou o time. A certeza é que Wescley, Juninho Quixadá e Lima não iniciam entre os titulares.

"Esses atletas vão nos proporcionar alternativas diferentes daqueles que estavam jogando e isso é muito bom. Vamos poder rodar o elenco e ter um crescimento", comentou Enderson.

Em relação a formação que iniciou contra o Palmeiras, a única mudança deve ser no meio-campo. O volante Fabinho retorna após cumprir suspensão automática na vaga de William Oliveira.