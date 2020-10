Ceará enfrenta o Fluminense querendo encerrar jejum como visitante

Sem ganhar há quatro jogos atuando longe dos seus domínios, o Ceará espera encerrar o jejum neste sábado, quando enfrenta o Fluminense, às 19 horas, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vitória alvinegra fora de casa aconteceu no dia 29 de agosto, sobre o Atlético-GO, por 2 a 0, em Goiânia (GO). Depois, aconteceram três derrotas e um empate. O fim do jejum também manteria o time distante da zona de rebaixamento. No meio da tabela, o Ceará soma 18 pontos.

Leia Também Onde assistir Fluminense x Ceará ao vivo, escalação e arbitragem

São muitos desfalques por suspensão. O lateral-direito Samuel Xavier, o zagueiro Luiz Otávio e o técnico Guto Ferreira receberam o terceiro amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, enquanto o lateral-direito Eduardo foi expulso.

"Não adianta a gente ficar chorando o guerreiro que não pode ir para a luta. Pode ter certeza que o Ceará tem grandes guerreiros para suprir. Confiança total neles junto com os outros para que a gente possa ter um time encorpado e fazer uma grande partida", reforça Guto Ferreira.

A boa notícia é que o volante Charles retorna após cumprir suspensão. Sem opções na lateral, o também volante Fabinho será improvisado. Já Eduardo Brock entra na defesa ao lado de Tiago. O responsável por comandar o time na beira do gramado será o auxiliar Alexandre Faganello.