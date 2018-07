Ceará enfrenta o Santos na luta contra o rebaixamento Embalado pela vitória fora de casa contra o Avaí por 2 a 1, na rodada passada, o Ceará continua neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, a sua luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time vai enfrentar os reservas do Santos, pela 34.ª rodada.