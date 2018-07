Ceará ganha do América-RN por 1 a 0 e entra no G-4 da Série B

NATAL - O Ceará assumiu a quarta posição, agora dentro do G4, a zona de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer o América-RN por 1 a 0, nesta terça-feira, na Arena das Dunas, em Natal, pela sexta rodada. O time cearense chegou aos 11 pontos, um a mais do que o ABC, que perdeu para o Atlético Goianiense. A derrota deixou o time potiguar, com sete pontos, em 11.º lugar.

O Ceará tratou logo de dominar o meio de campo e também as ações do jogo. O América-RN sentiu a forte marcação e não chegou com perigo na frente. Pelo contrário, passou a sofrer pressão cearense. O gol saiu aos 32 minutos. Depois de falta pelo lado esquerdo, Magno Alves levantou e o zagueiro Sandro tocou para as redes, de cabeça, mesmo de costas. A bola saiu forte, indefensável para Fernando Henrique, que já tinha praticado duas boas defesas.

No segundo tempo, o time potiguar voltou diferente, mais avançado e diminuindo os espaços do visitante. Com isso acuou o Ceará e reclamou de uma penalidade máxima, não marcada, aos 17 minutos. Max foi lançado em velocidade e se chocou com o goleiro Luis Carlos. O lance foi polêmico.

Apesar do domínio territorial, o América-RN não conseguiu fazer as penetrações e muito menos finalizar para o gol, então defendido por Jailson, que substituiu Luis Carlos, machucado. Sérgio Soares retrancou o Ceará, tirando os atacantes Magno Alves e Bill para as entradas de Eduardo e Michel. Deu certo.

Pela sétima rodada, o Ceará vai pegar a Ponte Preta, nesta sexta, às 21h50, em Horizonte (CE), enquanto que o América-RN vai tentar a reabilitação contra o Vila Nova, em Goiânia, às 16h20, no sábado.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RN 0 x 1 CEARÁ

AMÉRICA-RN - Fernando Henrique; Marcelinho, Roberto Dias, Cléber e Wanderson; Jean Cléber, Dener (Dudu Lima), Fabinho e Arthur Maia (Adriano Pardal); Rodrigo Pimpão e Max (Rafinha). Técnico: Oliveira Canindé.

CEARÁ - Luis Carlos (Jailson); Samuel Xavier, Diego Ivo, Sandro e Vicente; João Marcos, Marcus Vinícius, Ricardinho e Nikão; Bill (Michel) e Magno Alves (Eduardo). Técnico: Sérgio Soares.

GOL - Sandro, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Cléber (América-RN); Marcus Vinícius e João Marcos (Ceará).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 68.520,00.

PÚBLICO - 4.075 pagantes.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).