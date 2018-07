Ceará goleia América-MG por 4 a 0 e estraga a estreia de Antônio Lopes

FORTALEZA - Contando com o apoio de sua torcida, o Ceará goleou o América-MG por 4 a 0, na noite deste domingo, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 10.ª rodada do Brasileirão. Com a boa vitória, o time cearense conseguiu se afastar da zona de rebaixamento, agora com 14 pontos, mas deixou o adversário mineiro em situação bastante complicada - é o penúltimo colocado, com apenas seis pontos.

Aproveitando a má fase do América-MG, que vinha de oito jogos sem vitória e contava com a estreia do técnico Antônio Lopes, o Ceará tratou de atacar desde o começo do primeiro tempo. Mas só conseguiu abrir o placar aos 32 minutos, quando Thiago Humberto cobrou falta e Michel desviou para o complemento de cabeça de Fabrício, sem chances para o goleiro Flávio.

Mesmo com a vantagem, o Ceará continuou dominando o jogo e perdendo oportunidades com Washington, Osvaldo e Thiago Humberto. Até que aos 41 minutos, depois de Thiago Humberto carimbar o travessão, Washington pegou o rebote e fez 2 a 0 de cabeça.

Para o segundo tempo, Antônio Lopes mexeu no esquema tático do América-MG. Tirou Kempes e colocou China, passando Netinho para formar dupla de ataque com Fábio Júnior. Mas o time mineiro não melhorou. Aí, o treinador estreante fez nova mudança, com a entrada de Luciano no lugar de Glauber. Mesmo assim, o Ceará continuou melhor.

Enquanto o América-MG partia em raros contra-ataques, com Fábio Júnior e Netinho, o Ceará abusava de perder gols, principalmente com Osvaldo e Washington. Mas o terceiro saiu aos 23 minutos, quando Boiadeiro cruzou para Washington dominar de peito e chutar no canto.

Depois disso, com a vitória já garantida, o técnico Vagner Mancini resolveu tirar Thiago Humberto, Egídio e Washington - entraram Geraldo, Rudnei e Felipe Azevedo. Mesmo assim, o Ceará ainda fez mais um aos 36 minutos, com Felipe Azevedo. Para completar a festa da torcida, a diretoria do clube cearense ainda anunciou a contratação de mais um reforço: o atacante Roger, que passou por São Paulo e Palmeiras e estava no futebol japonês.

CEARÁ - 4 - Diogo Salgado; Boiadeiro, Fabrício, Diego Sacoman e Egídio (Rudnei); Michel, João Marcos, Heleno e Thiago Humberto (Geraldo); Washington (Felipe Azevedo) e Osvaldo. Técnico: Vagner Mancini

AMÉRICA-MG - 0 - Flávio; Marcos Rocha, Anderson, Gabriel Santos e Gilson; Amaral, Netinho (Alessandro), Glauber (Luciano) e Rodriguinho; Kempes (China) e Fábio Júnior. Técnico - Antônio Lopes

Gols - Fabrício, aos 32, e Washington aos 41 minutos do primeiro tempo; Washington, aos 23, e Felipe Azevedo, aos 36 minutos do segundo tempo; Árbitro - Nielson Nogueira Dias (PE); Cartão amarelo - Michel, Gilson e China; Local - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza