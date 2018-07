Ceará goleia América-RN e segue na briga pelo acesso

Além de seguir na briga para voltar à elite, o Ceará praticamente tira de seu caminho um concorrente direto. O time cearense chegou aos 45 pontos, a oito do quarto colocado São Caetano. Por outro lado, o América-RN estaciona nos 41 pontos, faltando nove rodadas para o fim do campeonato.

Desde os primeiros minutos do jogo, o Ceará mostrou que entrou em campo para uma decisão. O time chegou a abrir o placar aos cinco minutos com o meia Magno, mas o lance foi anulado. O árbitro alegou que o atacante Mota estava impedido e atrapalhou a visão do goleiro Thiago Schimidt.

Assim, o Ceará começou a construir a vitória aos 19 minutos. O volante Eusébio arriscou de fora da área e acertou canto esquerdo do goleiro: 1 a 0. O segundo gol poderia ter saído aos 42, mas Mota bateu mal o pênalti e Thiago Schmidt defendeu.

Na segunda etapa, veio a goleada. Aos 16 minutos, Mota passou por dois marcadores e bateu forte para ampliar. O terceiro gol saiu através de outro veterano, o atacante Magno Alves, em cobrança de pênalti aos 40. Mota ainda teve tempo de marcar mais um, aos 43, após passe de Magno Alves.

Na próxima terça-feira, o Ceará volta a campo para enfrentar justamente o quarto colocado São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP). No mesmo dia, o América-RN encara o Paraná, no Estádio Nazarenão, em Goianinha (RN).

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 4 X 0 AMÉRICA-RN

CEARÁ - Dionantan; Apodi, Luizão, Daniel Marques e Vicente (Leandro Chaves); João Marcos, Juca, Eusébio e Magno (Misael); Mota e Itamar (Magno Alves). Técnico Paulo César Gusmão.

AMÉRICA-RN - Thiago Schmidt; Norberto, Edson Rocha, Rodrigão e Bruno (Pingo); Márcio Passos, Fabinho, Thiago Galhardo e Netinho; Lúcio Curió (Michel Schmöller) e Isac (Patrick). Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Eusébio, aos 19 minutos do primeiro tempo; Mota, aos 16 e aos 43, e Magno Alves (pênalti), aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freita da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Vicente, Luizão, Magno, Mota, Itamar, Netinho, Márcio Passos e Norberto.

CARTÃO VERMELHO - Edson Rocha.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).