Ceará goleia lanterna Vila Nova e assume vice-liderança da Série B

CEARÁ, Horizonte - Saco da pancadas nesta edição do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova caminha a passos largos rumo ao rebaixamento e nesta terça-feira ficou ainda mais próximo depois de ter sido goleado pelo Ceará por 4 a 0, no estádio Horácio Domingos, em Horizonte (CE), pela oitava rodada. O time alvinegro não está jogando em Fortaleza porque a Arena Castelão e o estádio Presidente Vargas serão utilizados na Copa do Mundo.

Ainda invicto atuando como mandante - quatro vitórias e um empate -, o Ceará chegou aos 17 pontos e assumiu a vice-liderança, ficando atrás do América-MG apenas no saldo de gols: 11 contra 5. Único time que ainda não venceu na Série B - algo que não acontece desde o dia 19 de março -, o Vila Nova amarga a lanterna, com apenas um ponto somado em oito jogos.

A diferença técnica entre os dois times ficou muito bem refletida nos primeiros 45 minutos. Pressionando desde o início e desperdiçando boas chances, o Ceará abriu o placar aos 29. Nikão cobrou escanteio, a zaga do Vila Nova deixou a bola passar e Diego Ivo bateu de primeira, no canto de Cléber Alves.

Mesmo atrás do placar, o time goiano continuou apostando apenas no contra-ataque e viu a situação ficar mais complicada aos 42 minutos, quando Samuel Xavier recebeu cruzamento de Nikão e estufou as redes do Vila Nova.

Apesar do visitante ter voltado do intervalo querendo diminuir o placar, quem balançou as redes novamente foi o Ceará, jogando um balde de água fria na animação dos goianos. Aos 19 minutos, Bill aproveitou falha defensiva, passou por dois marcadores e concluiu para o gol aberto.

O placar foi fechado aos 34 minutos. Hélder finalizou na trave e a bola sobrou para Ricardinho, que apenas completou. Depois disso, o time cearense ainda desperdiçou mais duas oportunidades, ambas com Magno Alves.

Os dois times voltam a campo neste sábado, pela nona rodada. O Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa, às 16h20, no estádio Castelão, em São Luís, enquanto que o Vila Nova recebe o Bragantino, às 21 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 4 x 0 VILA NOVA

CEARÁ - Jaílson; Samuel Xavier, Sandro, Diego Ivo e Hélder; João Marcos (Marcus Vinícius), Ricardinho, Eduardo e Nikão (Gil); Magno Alves e Bill (Souza). Técnico: Sérgio Soares.

VILA NOVA - Cléber Alves; Vitor, Gabriel, Diego Bispo e Bruno Felipe (Lucas Sottero); Jeferson, Radamés, Arthur (Rafael Oliveira) e Marcelo Toscano; Gustavinho e Dimba (Hugo). Técnico: Waldemar Lemos.

GOLS - Diego Ivo, aos 29, e Samuel Xavier, aos 42 minutos do primeiro tempo; Bill, aos 19, e Ricardinho, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Ivo, Sandro, Ricardinho e João Marcos (Ceará); Arthur, Gabriel e Vitor (Vila Nova).

ÁRBITRO - Wagner dos Santos Rosa (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Horácio Domingos, em Horizonte (CE).