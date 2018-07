Ceará goleia Vila Nova e volta a encostar no G-4 da Série B

Com um segundo tempo impecável e aproveitando do descontrole do rival, o Ceará goleou o Vila Nova por 5 a 1, na noite desta terça-feira, no Estádio do Serra Dourada, em Goiânia. Com a grande vitória na 27ª rodada da Série B, o time cearense voltou a encostar no G-4, o grupo dos quatro primeiros colocados.

O Ceará segue na quinta posição do campeonato, mas agora soma 46 pontos, apenas um atrás do quarto colocado Vasco, que ainda joga nesta rodada. Já o Vila Nova permanece em penúltimo lugar, ainda com 20 pontos, e pode até cair para a lanterna, caso o América-MG consiga derrotar o Atlético-GO na sexta-feira.

Distantes na tabela de classificação, os dois times fizeram um primeiro tempo equilibrado. O clube goiano começou mais ameaçador e chegou a desperdiçar boas oportunidades, mas os visitantes foram aos poucos ganhando volume de jogo e aproveitaram uma das únicas oportunidades da etapa inicial para abrir o placar.

Aos 45 minutos, Hélder Santos puxou o contra-ataque e rolou para Magno Alves. Ele, então, chutou forte para defesa de André Luis. Mas, no rebote, Bill mandou para o fundo das redes.

Na segunda etapa, o Ceará foi logo ampliando a vantagem. No minuto inicial, Helder Santos, que entrara ainda na primeira etapa no lugar de Vicente, recebeu de Samuel Xavier e completou para o fundo das redes, sem chances para André Luis.

A resposta do Vila Nova veio aos cinco minutos. Ítallo tocou para Leonardo, que chutou cruzado para marcar o gol, diminuindo a desvantagem. Mas o Ceará logo esfriou a reação dos donos da casa. Aos 14, Souza arriscou de fora da área e a bola ainda desviou em Magno Alves, enganando o goleiro André Luis.

A situação já era ruim para o time goiano, mas acabou piorando aos 26 minutos. Christiano fez falta em Bill e foi expulso, deixando os donos da casa com um jogador a menos em campo. O Ceará, então, aproveitou e fez o quarto aos 37. Após linda triangulação de Magno Alves, Bill e Ricardinho, a bola ficou com Lulinha, que só tocou para as redes.

Ainda deu tempo para mais um. A defesa do time goiano falhou no recuo e a bola ficou com Magno Alves. Aí, o atacante driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes, fazendo o quinto gol cearense no Serra Dourada.

Na próxima rodada da Série B, o Vila Nova enfrenta o Bragantino na terça-feira, mesmo dia em que o Ceará jogará contra o Sampaio Corrêa.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 1 X 5 CEARÁ

VILA NOVA - André Luís; Gabriel, Gustavo e Alisson; Léo Rodrigues (Gustavinho), Leonardo, Radamés, Paulinho (Jaime) e Christiano; Ítallo (Arthur) e Jheimy. Técnico: Chistian Lauria.

CEARÁ - Luís Carlos; Samuel Xavier, Sandro, Wellington Carvalho e Vicente (Helder Santos); João Marcos, Ricardinho, Souza (Amaral) e Eduardo (Lulinha); Bill e Magno Alves. Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Bill, aos nove minutos do primeiro tempo; Helder Santos, a um, Leonardo, aos cinco, Souza, aos 14, Lulinha, aos 37, e Magno Alves, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Andrey da Silva e Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Wellington Carvalho e Lulinha (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Christiano (Vila Nova).

RENDA - R$ 22.675,00.

PÚBLICO - 2.341 torcedores.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).