Ceará joga para encaminhar permanência na elite Embalado por uma invencibilidade de seis jogos, o Ceará tem nesta quinta-feira um importante confronto para ratificar sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O time nordestino, 11.º colocado, com 42 pontos, visita o Atlético-GO, 14.º, com 35 pontos, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.