Ceará joga para garantir a vaga na Copa Sul-Americana

O Ceará enfrenta o já rebaixado Prudente neste sábado, a partir das 19h30, no Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente, pela 36ª rodada do Brasileirão. E, em caso de vitória, o time cearense pode garantir a sua classificação para a Copa Sul-Americana de 2011.

Com 45 pontos, o Ceará está em 12º lugar no Brasileirão. Nas contas do time cearense, seria preciso chegar aos 48 pontos para garantir a vaga na Sul-Americana. Por isso mesmo, a ordem do técnico Dimas Filgueiras é confirmar a classificação antecipada já neste sábado.

"Vamos jogar para ganhar e assegurar uma vaga na Sul-Americana", disse o treinador do Ceará, que, mesmo assim, mantém o time com uma linha de três zagueiros: Fabrício, Diego Sacoman e Heleno. "O Prudente é franco atirador e não podemos vacilar", completou Dimas Filgueiras.

Apesar de manter o esquema com três zagueiros, Dimas Filgueiras mexeu bastante no time que empatou com o Botafogo na última rodada. O atacante Washington e o meia Reina perderam lugar, enquanto o volante Michel cumprirá suspensão. Em compensação, Heleno e João Marcos voltam de suspensão.