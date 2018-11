Ceará mira vitória sobre reservas do Atlético-PR para zerar chance de queda

O Ceará está a uma vitória de se livrar de qualquer risco de queda no Brasileirão. Neste domingo, a partir das 17 horas, pode garantir a permanência em duelo na Arena da Baixada, onde encara o Atlético-PR, que deve ir a campo com o time reserva por estar focado na disputa da semifinal da Copa Sul-Americana.

Após vencer o Paraná por 1 a 0 na rodada passada, o time cearense deu um passo importante na briga contra a queda. Com 42 pontos, na 15ª colocação, tem quatro pontos a mais que o Sport, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 38, em 17º lugar. Assim, não tem nenhuma chance de entrar na zona da degola nesta rodada mesmo se for derrotado.

A principal novidade do Ceará está no banco de reservas, com o retorno de Wescley, que não joga desde o dia 3 de julho, quando lesionou o joelho na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro. Após passar por cirurgia e um longo processo de recuperação, o meia está à disposição. "É meu melhor jogador. Temos duas partidas ainda e ele com certeza vai atuar. Conversei com a fisiologia e o pessoal deu 30 minutos com ele em campo", diz o técnico Lisca.

Sem muito tempo de preparação, o treinador vai manter a base do time que derrotou o Paraná, com mudanças pontuais. A princípio, o meia-atacante Calyson é o único desfalque. Ele está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Felipe Azevedo. No meio de campo, o volante Richardson volta de suspensão na vaga que foi ocupada por Edinho.