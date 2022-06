Ceará perde muitas chances e deixa Coritiba buscar empate pelo Brasileirão

Ceará e Coritiba ficaram no empate por 1 a 1 na noite deste sábado, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena Castelão, em Fortaleza, o time alvinegro foi melhor e criou as principais chances, mas acabou atrapalhado pela boa atuação do goleiro Muralha. O gol cearense foi marcado por Mendoza, destaque do jogo. Já os visitantes aproveitaram falha defensiva para marcar já no fim do jogo, com Adrián Martínez.

Com o resultado, o Ceará aumentou para cinco jogos sua invencibilidade no Brasileirão, mas ainda tem dez pontos, em 15.º lugar. O Coritiba tem 14, na quarta posição. Os dois, porém, podem perder posições até o término da rodada.

O Ceará levou mais perigo no primeiro tempo e quase teve chance de abrir o placar logo no começo com marcação de pênalti. O VAR, porém, detectou impedimento no lance. O Coritiba teve uma de suas melhores chegadas com Fabrício, que dominou fora da área e chutou rasteiro e no cantinho para boa defesa do goleiro João Ricardo.

Mendoza foi o principal nome ofensivo do Ceará e provocou três cartões amarelos para os adversários, abusando da velocidade. E foi dele o gol que abriu o placar, aos 36 minutos. O atacante recebeu lançamento do lado esquerdo e disparou em velocidade ainda antes do meio-campo. Só parou na grande área, finalizando forte e rasteiro.

O Ceará continuou arriscando no segundo tempo. Bruno Pacheco tentou de longe, mas a bola foi em cima do goleiro Muralha. O Coritiba respondeu muito bem em sua melhor chance no jogo até então. Igor Paixão recebeu na esquerda e chutou colocado. A bola bateu na trave e o goleiro João Ricardo defendeu no susto.

O time cearense teve outra grande chance com Matheus Peixoto, que cabeceou no canto, mas Muralha se esticou todo e fez ótima defesa. Pouco depois, Mendoza chutou dentro da área e o goleiro do Coritiba salvou de novo.

Até que aos 39 minutos a rede balançou, mas a favor do Coritiba. Alef Manga recebeu lançamento na intermediária e tocou de primeira, pelo alto, para Adrián Martínez, que aproveitou o tropeço de Messias e saiu na cara do goleiro, dando um bonito toque por cima para empatar. Os minutos finais foram movimentados, mas o placar não se alterou mais.

O primeiro a entrar em campo pela décima rodada é o Ceará, que visita o América-MG na quarta-feira, às 19h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O Coritiba joga na quinta-feira, às 20h, diante do São Paulo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 1 CORITIBA

CEARÁ - João Ricardo; Michel (Nino Paraíba), Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco (Victor Luis); Richard Coelho (João Victor), Rodrigo Lindoso e Vina; Mendoza, Cleber (Matheus Peixoto) e Erick (Fernando Sobral). Técnico: Dorival Júnior.

CORITIBA - Alex Muralha; Nathan (Natanael), Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias (Val), Bernardo (Robinho) e Thonny Anderson (Clayton); Adrián Martínez, Igor Paixão e Fabrício (Alef Manga). Técnico: Gustavo Morínigo.

GOLS - Mendoza aos 36 minutos do primeiro tempo. Adrián Martínez aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Lindoso (Ceará). Nathan, Willian Farias e Bernardo (Coritiba).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).