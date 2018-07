Ceará perde para o Vila Nova em Fortaleza e dá adeus ao acesso na Série B

O Ceará deu adeus às chances de conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro ao perder para o Vila Nova por 3 a 2, na Arena Castelão, em Fortaleza, neste sábado, pela 36.ª rodada da Série B. Com o resultado, o time anfitrião caiu para o nono lugar, com 53 pontos, e não tem mais chances de alcançar o G4. O clube goiano chegou aos 52, na 10.ª colocação.

Nas duas últimas rodadas, o Ceará recebe o Paraná, no próximo sábado, e depois visitará o Vasco no Rio, no dia 26. O Vila Nova jogará nos mesmos dias, mas primeiro receberá o Paysandu e depois fechará a temporada fora diante do Joinville.

Logo aos 10 minutos, Wescley recebeu cruzamento de Tiago Cametá e desviou para as redes em um bonito chute de primeira. Parecia que o time cearense iria se dar bem. Mas levou a virada em pouco tempo. Cinco minutos depois, Aloísio cobrou falta com perfeição e mandou no ângulo de Éverson, deixando tudo igual.

Errando muitos passes, o Ceará levou a virada com Victor Bolt, aos 30 minutos. Nos instantes finais da etapa inicial, o Ceará se lançou ao ataque, mas não conseguiu passar pela barreira adversária.

O Ceará voltou ligado no segundo tempo e empatou cedo, logo aos quatro minutos. Felipe aproveitou rebote do goleiro Wagner Bueno e mandou para o gol. Mesmo fora de casa, o Vila Nova se lançou ao ataque e conseguiu o gol da vitória aos 34, quando Wellington Simião recebeu na área, girou em cima da defesa e bateu forte. Nos últimos minutos, o Ceará ainda tentou empatar, mas deixou o gramado sob vaias de sua torcida.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 x 3 VILA NOVA

CEARÁ - Éverson; Tiago Cametá, Éverton Páscoa, Charles e Eduardo (Rafael Costa); Richardson (Robinho), Wescley, Felipe (Buiu) e Felipe Menezes; Robinho e Bill. Técnico: Sérgio Soares.

VILA NOVA - Wagner Bueno; Maguinho, Guilherme Teixeira, Reginaldo e Marcelo Cordeiro (Mateus Anderson); Caíque (Reniê), Geovane, Victor Bolt e Wellington Simião; Aloísio e Moisés. Técnico: Guilherme Alves.

GOLS - Wescley, aos 10, Aloísio, aos 15, e Victor Bolt, aos 30 minutos do primeiro tempo; Felipe, aos 4, e Wellington Simião, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Caíque (Vila Nova).

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

RENDA - R$ 56.434,00.

PÚBLICO - 6.700 pagantes (6.923 no total).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).