Ceará põe invencibilidade à prova contra o Palmeiras

A principal novidade do Ceará será o retorno do zagueiro Anderson, que volta após cumprir suspensão. ""A volta de Anderson é importante, pois enfrentaremos um adversário de qualidade e que vive um ótimo momento. Será um jogo complicado e pedi bastante atenção aos jogadores com os contra-ataques do Palmeiras. A semana livre de treinos foi muito boa e agora vamos lutar pelo objetivo de assegurar uma vaga na próxima Copa Sul-Americana", disse o técnico Dimas Filgueiras.

A má notícia será a ausência do atacante Marcelo Nicácio, que teve uma contratura na coxa esquerda e desfalcará o time por pelo menos dez dias. Com isso, Dimas deverá promover a entrada do meia colombiano Reina, deixando apenas Magno Alves no setor de ataque.