Ceará prepara festa para despedida do Castelão

A partida também marcará o fechamento do Castelão para a reforma para a Copa do Mundo de 2014. No próximo ano, o time nordestino mandará seus jogos no Estádio Presidente Vargas.

Com 46 pontos, o Ceará ocupa a 12ª posição e não sofre mais risco de rebaixamento, mas não vence há cinco rodadas - vem de quatro empates e uma derrota. A equipe precisa de uma vitória nos dois jogos restantes para assegurar uma vaga na próxima Copa sul-americana. "Precisamos vencer agora para não depender da última partida, contra o Vasco, em São Januário", alertou o zagueiro Diego Sacoman.

O treinador Dimas Filgueiras não poderá contar com os volantes Heleno e João Marcos, suspensos. As novidades no time são Eusébio e Erivelton.