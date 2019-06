Ceará quer aproveitar a condição de mandante e chegar à 3ª vitória seguida

O Ceará tem chances reais de ir para a pausa pela Copa América do Campeonato Brasileiro entre os dez primeiros colocados. Com duas vitórias consecutivas, o time de Enderson Moreira subiu na classificação e agora faz dois jogos consecutivos como mandante, com apoio da torcida, antes da parada. Neste domingo, às 16 horas, promete ir para cima do Santos no Castelão, em Fortaleza, pela sétima rodada.

A meta traçada pela comissão técnica era chegar à parada da competição o mais distante possível da zona de rebaixamento. E a estratégia vem dando certo. Com as vitórias contra Grêmio e Avaí, ambas por 2 a 1, o Ceará chegou a nove pontos. Até a Copa América recebe Santos e Bahia, fechando esta primeira etapa da competição contra o Palmeiras em São Paulo.

"Não adianta a gente ganhar pontos fora de casa, como aconteceu diante do Avaí, e vacilar diante de nossa torcida. Temos que manter o foco, porque todos adversários são difíceis. O Santos é um time diferente, que joga para frente e, com certeza, vai nos dar muito trabalho", resumiu Enderson sobre o que conversou com os jogadores nos últimos dias.

Se fizer a sua lição de casa, o clube cearense pode ganhar uma "gordura" para o segundo semestre. De olho nesse jogo, Enderson pode promover mudanças no time titular. Wescley ainda trata de uma lesão na coxa e está descartado. Por outro lado, Felipe Silva e Mateus Gonçalves treinaram normalmente e são opções no banco de reservas.