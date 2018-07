Ceará quer aproveitar o calor para bater o São Paulo O Ceará quer utilizar o horário do início do jogo contra o São Paulo, previsto para as 15 horas (horário local), neste domingo, para aproveitar o calor e surpreender o rival no estádio Castelão, em Fortaleza. Há cinco rodadas sem perder no Brasileirão (duas vitórias e três empates), o time cearense busca a vitória com o auxílio do Sol.