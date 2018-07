Ceará quer atuação de gala da Espanha contra a Nigéria

FORTALEZA - Mais do que empilhar conquistas nos últimos anos, a atual geração da Espanha elevou a expectativa dos torcedores quanto à sua capacidade aparentemente inesgotável de jogar em alto nível e transformar rivais poderosos em meros espectadores do seu estilo inconfundível de jogo que fez quem se colocou no caminho ser despachado. Pois não há expectativa dos cearenses que não passe por uma apresentação de gala dos campeões mundiais diante da Nigéria, às 16 horas, no Castelão. A definição é simples: a torcida quer ver show.

A badalada seleção que atraiu centenas de curiosos desde o momento que chegou em Fortaleza ainda colhe frutos do trabalho de longo prazo que a transformou de ‘amarelona’ em uma moedora de rivais. Nem mesmo o fato de rivalizar com o Brasil diminui o louvor com que as pessoas tratam La Roja.

A forma que a Espanha joga não é segredo há algum tempo. Iniesta e Xavi atuam com liberdade para criar e Fabregas auxilia tanto no meio como aparece na frente enfiado entre Soldado e Pedro. O time toca a bola incessantemente, às vezes com oito jogadores no campo de ataque. Asfixiar os meias para roubar a bola e sair em velocidade no contra-ataque parece ser a melhor saída para quem quiser superar os europeus. No discurso, muito simples, o problema é pôr a teoria em prática. O "tiki-taka", como é chamado o estilo de jogo espanhol, tem o condão de forçar o adversário a moldar seu jogo ao rival.

Contra a Nigéria a situação não será diferente e a aposta será na cadência de jogo até o espaço para agredir aparecer. Vicente del Bosque deve promover o retorno de praticamente todos os titulares após poupá-los contra o Taiti. Quem pode ganhar uma oportunidade é Jesus Navas, único reserva que não iniciou jogando o último duelo. Se confirmar a equipe dessa forma, Sergio Ramos é o mais cotado para sair, Busquets seria recuado para a zaga ao lado de Piqué e Fàbregas atuaria mais na faixa central como terceiro meia.

Motivação. Um simples empate garante a primeira posição na chave, mas ninguém espera uma equipe desinteressada em campo. A Copa das Confederações é um dos poucos títulos que essa geração não conquistou e a derrota para os Estados Unidos, na semifinal de 2009 na África do Sul, ainda é uma pedra no sapato. A ordem é ter uma campanha irretocável para chegar embalada à semifinal e para ganhar o apoio da torcida local, já que os espanhóis continuarão em Fortaleza caso assegurem a primeira colocação. Se entrar focada e jogar tudo o que sabe, é difícil imaginar que não conquiste de vez os cearenses.

ESPANHA x NIGÉRIA

ESPANHA - Casillas; Arbeloa, Piqué, Busquets e Alba; Fábregas, Xavi e Iniesta; Pedro, Soldado e Navas. Técnico - Vicente Del Bosque.

NIGÉRIA - Enyeama; Ambrose, Omeruo, Oboabona e Echiéjilé; Musa, Ogude e Mba; Ideye, Mikel e Babatunde. Técnico - Stephen Keshi.

ÁRBITRO - Joel Aguilar (SLV)

LOCAL - Castelão

HORÁRIO - 16 horas

TRANSMISSÃO - Globo, Band e SporTV