Ceará se reforça com o atacante Júnior, ex-Vitória Garantido na Série A do Campeonato Brasileiro e com vaga assegurada na próxima edição da Copa Sul-Americana, o Ceará já iniciou a montagem do seu elenco para a próxima temporada. E nesta sexta-feira a equipe confirmou a contratação do atacante Júnior, que estava no Vitória.