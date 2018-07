Ceará segura o Paraná em Curitiba e se garante no G4 da Série B

O Ceará continua com o tabu de nunca ter vencido o Paraná atuando em Curitiba (PR). Em jogo equilibrado, os dois times empataram por 1 a 1, na noite deste sábado, no estádio Durival de Britto. O duelo foi válido pela 18.ª e penúltima rodada do turno.

Este foi o nono duelo entre os dois times na capital paranaense, com três vitórias do Paraná e seis empates.

O resultado, porém, foi melhor para os cearenses, que seguem tranquilos no G4, com 34 pontos, na vice-liderança. Os donos da casa chegam ao quarto jogo sem vitórias, com três empates e uma derrota. De quebra, ocupam a oitava posição, com 26 pontos.

Os dois gols do jogo saíram no primeiro tempo. O Ceará abriu o placar aos 14 minutos. O meia Wescley tocou para o atacante William Henrique na área. Mesmo após escorregar, ele conseguiu bater cruzado sem chances para o goleiro Marcos.

O Paraná buscou a reação e conseguiu chegar ao empate aos 30 minutos. O atacante Robson recebeu cruzamento rasteiro da direita na área e finalizou. A bola desviou no marcador e enganou o goleiro Éverson.

Na próxima terça-feira, às 21h30, o Paraná volta a campo para enfrentar o Tupi, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG). Enquanto isso, o Ceará recebe o Vasco, no mesmo dia e horário, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 X 1 CEARÁ

PARANÁ - Marcos; Diego Tavares, Leandro Silva, Alisson e Henrique Gelain; Basso, Jean e Murilo Rangel (Guga); Nadson (Marcelinho), Robson e Lúcio Flávio (Henrique). Técnico: Marcelo Martellote.

CEARÁ - Éverson; Tiago Cametá, Ewerton Páscoa (Sandro), Valdo e Thallyson; Diego Felipe, Richardson, Wescley (Baraka) e Felipe; Rafael Costa (Serginho) e William Henrique. Técnico: Sérgio Soares.

GOLS William Henrique, aos 14, e Robson, aos 30 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Murilo Rangel e Alisson (Paraná); Éwerton Páscoa e Serginho (Ceará).

RENDA - R$ 64.695,00.

PÚBLICO - 2.948 pagantes (3.759 torcedores).

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).