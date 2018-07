Ceará supera a Portuguesa e mantém esperança na Série B

Mesmo sem mostrar um futebol convincente, o Ceará venceu a Portuguesa por 2 a 1, na Arena Castelão, neste sábado à noite, no encerramento da 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa atingiu os 57 pontos, em oitavo lugar, mantendo viva a esperança de ainda alcançar a quarta vaga do G-4.

Mas na rodada final dependerá, além de uma vitória contra o Luverdense, em Mato Grosso, de uma sequência de resultados. Terá que torcer contra Boa Esporte, Avaí e Atlético-GO, todos com 59 pontos, e ainda contra o América-MG, que soma 58.

Já a Portuguesa sofreu a sua 20ª rodada e continua na lanterna da competição, com 25 pontos, já rebaixada para a Série C, assim como o Vila Nova-GO (29) e o Icasa (40). E vai se despedir diante de sua torcida, contra o Vila Nova-GO.

O técnico do Ceará, PC Gusmão, antes mesmo do início do jogo, foi incisivo no objetivo único do seu time contra a lanterna Portuguesa. "Só nos resta vencer, única maneira de ficarmos com chances de ainda brigar pelo acesso", declarou.

Na base da pressão, o Ceará abriu o placar logo aos oito minutos. Vicente cruzou do lado esquerdo, Eduardo ajeitou a bola e apareceram dois jogadores para chutar. Um deles foi Magno Alves que fez o movimento da batida, mas foi Sandro que encheu o pé no canto esquerdo de Rafael Santos.

O gol tirou a ansiedade dos cearenses, que passaram a tocar a bola com mais tranquilidade. E o time da casa só ameaçou depois em dois chutes de longe, quase seguidos, aos 18 e aos 19 minutos, respectivamente, finalizados por Eduardo e Vicente. Ambos foram defendidos por Rafael Santos.

A moleza com que o Ceará estava em campo acabou castigada com o empate da Lusa. Matheus ganhou na trombada com Samuel Santos e, no rebote, bateu cruzado, igualando o marcador aos 16. Mas os anfitriões retomaram a dianteira logo na sequência. Após levantamento da esquerda, Ricardinho chutou e contou com desvios em Luan e Brinner para marcar.

Depois do susto e do segundo gol, o Ceará ficou mais atento em campo. Reforçou a marcação e não deu espaços para a Lusa usar o contra-ataque, assegurando a vitória.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 x 1 PORTUGUESA

CEARÁ - Luis Carlos; Samuel Xavier, Sandro, Diego Ivo (Wellington Carvalho) e Vicente; João Marcos, Michel, Ricardinho (Leandro Brasília) e Eduardo (Felipe Amorim); Assisinho e Magno Alves. Técnico: PC Gusmão.

PORTUGUESA - Rafael Santos; Bruno Ferreira, Mateus Alonso, Brinner e Luciano Castan; Renan (Jean Motta), Diogo Orlando, Maycon e Matheus Santos; Léo Costa (Júnior Alves) e Luan (Jânio). Técnico: José Augusto.

GOLS - Sandro, aos oito minutos do primeiro tempo. Matheus, aos 16, e Brinner (contra), aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luciano Castán e Rafael Santos (Portuguesa).

ÁRBITRO - Renan Roberto de Souza (PB).

RENDA - R$ 96.320,00.

PÚBLICO - 7.081 pagantes (7.553 no total).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).