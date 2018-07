Ceará supera Ferroviário por 2 a 0 e conquista o título do Campeonato Cearense

O Ceará espantou a zebra nesta quarta-feira, derrotou o Ferroviário por 2 a 0 e conquistou o título do Campeonato Cearense. Wallace Pernambucano e Raul marcaram os gols do importante duelo, disputado na Arena Castelão, em Fortaleza.

A decisão foi disputada em um playoff melhor de três partidas. Mas como o Ceará também havia vencido o primeiro jogo, no último domingo, por 1 a 0, não foi necessária a realização do terceiro duelo.

E o título veio após um amplo domínio da equipe do técnico Givanildo Oliveira nesta quarta-feira. Mesmo depois de vencer o primeiro jogo, o Ceará foi melhor desde o início e abriu o placar ainda no primeiro tempo: Magno Alves bateu cruzado, com classe, no ângulo, e acertou a trave, mas Wallace Pernambucano aproveitou a sobra e marcou.

Precisando do empate para seguir com chances, o Ferroviário não teve forças para reagir. O Ceará, assim, apenas controlou o jogo na etapa final e ainda ampliou aos 39 minutos, quando Raul acertou chute de fora da área.

Com o resultado desta quarta-feira, o Ceará quebrou a hegemonia do Fortaleza - campeão das últimas duas edições - e conquistou o seu 44.º campeonato estadual. Já o Ferroviário, que possui nove títulos, retomou seu patamar de grandeza após cair para a segunda divisão em 2014.

CAMPEONATO BAIANO

Bahia e Vitória fizeram um jogo disputado nesta quarta-feira e empataram por 1 a 1, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na primeira partida da decisão do Campeonato Baiano. O zagueiro Tiago e o lateral-esquerdo colombiano Armero, contra, marcaram os gols. O duelo da volta será no estádio do Barradão, também na capital baiana, neste domingo.

Vale lembrar que as duas equipes se enfrentaram no último final de semana, pela semifinal da Copa do Nordeste. E o Bahia levou a melhor ao vencer e se garantir na decisão contra o Sport.