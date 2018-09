Ceará supera o Vitória no Castelão e dormirá fora da zona de rebaixamento

O que parecia impossível já não é mais. O Ceará chegou ao quarto jogo de invencibilidade ao vencer o Vitória, por 2 a 0, e vai dormir neste sábado fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A partida válida pela 25.ª rodada foi realizada na Arena Castelão.

Com duas vitórias e dois empates, o Ceará subiu para a 15.ª colocação, com 27 pontos, e encostou no próprio Vitória, que perdeu uma invencibilidade de quatro jogos e estacionou nos 29, em 12.º lugar.

Animado com a possibilidade de deixar a zona de rebaixamento após 22 rodadas, o Ceará começou a partida em cima do Vitória. Aos oito minutos, Arthur arriscou de longe e mandou por cima. Na sequência, Juninho Quixadá bateu colocado e a bola passou raspando a trave de Ronaldo.

Quando o Vitória parecia equilibrar as ações, o Ceará abriu o placar aos 28 minutos. Samuel Xavier roubou a bola pelo lado direito, desceu em velocidade e deu um cruzamento preciso para Calyson completar de peito na pequena área.

Na frente do placar, o time cearense tirou o pé e só foi levar perigo novamente aos 44 minutos. Felipe Jonatan cruzou, a defesa rubro-negra vacilou e a bola sobrou para Leandro Carvalho desviar pela linha de fundo dentro da pequena área.

O Vitória voltou com uma formação mais ofensiva do intervalo - Lucas Fernandes no lugar de Marcelo Meli -, mas quem marcou de novo foi o Ceará. Samuel Xavier recebeu de Leandro Carvalho e soltou a bomba. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar.

Logo depois, o técnico Paulo Cesar Carpegiani fez as outras duas alterações: Neilton e Bryan foram substituídos por André Lima e Rhayner, respectivamente. Aos 14, Léo Ceará arriscou de longe, o goleiro Everson desviou e a bola ainda acertou a trave. Quase o primeiro gol rubro-negro.

Aos 23 minutos, Samuel Xavier cruzou rasteiro e Arthur perdeu um gol incrível dentro da pequena área. Mandou por cima do travessão. Na sequência, o atacante acertou o travessão de Ronaldo. O Vitória quase diminuiu em cabeçada de Fabiano na trave.

Nos minutos finais, o Ceará valorizou a posse de bola e o time baiano ainda tentou o gol de honra, mas não conseguiu balançar as redes de Everson.

O Ceará volta a campo no próximo domingo, contra o Grêmio, às 11 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. No mesmo dia, o Vitória recebe o Botafogo, às 18 horas, no Barradão, em Salvador. Os jogos são válidos pela 26.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 0 VITÓRIA

CEARÁ - Everson; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves e Felipe Jonatan; Edinho, Richardson e Juninho Quixadá (Arnaldo); Calyson (Eduardo Brock), Leandro Carvalho e Arthur (Pedro Ken). Técnico: Lisca.

VITÓRIA - Ronaldo; Jeferson, Ramon, Aderllan e Fabiano; Bryan (Rhayner), Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Marcelo Meli (Lucas Fernandes); Léo Ceará e Neilton (André Lima). Técnico: Paulo César Carpegiani.

GOLS - Calyson, aos 28 minutos do primeiro tempo; Samuel Xavier, aos três do segundo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier e Luiz Otávio (Ceará); Aderllan, Rhayner, Rodrigo Andrade e Jeferson (Vitória).

RENDA - R$ 399.507,00

PÚBLICO - 31.502 pagantes

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).