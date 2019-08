Ceará tenta superar baixas para vencer e passar o Athletico-PR na tabela

Depois de duas derrotas seguidas no Brasileirão, o Ceará tentará se recuperar em confronto direto contra o Athletico-PR, marcado para as 19 horas deste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 17ª rodada. Em 13º lugar, com 20 pontos, o time cearense tem dois pontos a menos que o adversário, décimo colocado. Uma vitória, portanto, garante a ultrapassagem, mas a missão não deve ser fácil, até porque o técnico Enderson Moreira não contará com força máxima.

O Ceará terá pelo menos cinco mudanças. A lista de relacionados, divulgada na noite da última quinta-feira, surpreendeu pela ausência de Ricardinho e Lima, jogadores que estão entre os mais utilizados nas últimas partidas. A dupla será poupada por apresentar alto nível de desgaste. Willian Oliveira e Pedro Ken brigam pela vaga no meio, enquanto Wescley deve entrar no ataque.

"A gente prepara todo mundo para essas situações. Não tem que lamentar quem está de fora e, sim, passar confiança para quem vai entrar. Deixamos de ter alguns atletas com determinadas características, mas ganhamos com outras", avaliou Enderson.

As baixas não param por aí. Com virose, o lateral-direito Samuel Xavier foi vetado pelo departamento médico, assim como o atacante Leandro Carvalho, que ainda se recupera da pancada sofrida na cabeça. O zagueiro Luiz Otávio segue lesionado.

Na lateral-direita, Cristovam aparece como primeira alternativa. Já no ataque, Mateus Gonçalves tem tudo para ser o substituto de Leandro Carvalho. Essa alteração foi feita por Enderson Moreira durante o último jogo. Tiago Alves continua como companheiro de Valdo na defesa.