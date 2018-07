Ceará terá Enrico como titular contra o Fluminense Há cinco rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro, o Ceará busca neste domingo, no Engenhão, passar a marca dos 20 pontos no certame. O time cearense, ao enfrentar o Fluminense, às 16 horas, terá como novidade o meia Enrico como titular. Com a saída de Geraldo para o Vitória, o meio de campo ficou sob a responsabilidade de Thiago Humberto, mas ele se machucou.