Ceará triunfa, mantém Luverdense no Z-4 e encosta no G-4 da Série B

O Ceará voltou a sonhar com o acesso à elite do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado ao vencer o desesperado Luverdense por 1 a 0, no estádio Passo das Emas, pela 27.ª rodada da Série B. O único gol da partida foi marcado pelo meia Lima no finalzinho do primeiro tempo.

Sem perder há quatro jogos, o Ceará chegou aos 45 pontos e subiu para a quinta colocação, deixando para trás o Juventude. O Vila Nova-GO, que abre o G-4, tem 46. Enquanto isso, o Luverdense desperdiçou a chance de deixar a zona de rebaixamento e segue na 17.ª colocação, com os mesmos 31 pontos que o Goiás, atrás no número de vitórias (9 contra 7).

Precisando da vitória para deixar a zona de degola, o Luverdense começou com tudo para cima do Ceará e criou boas oportunidades. Marcos Aurélio cobrou falta rente à trave de Éverson, que fez duas defesas difíceis em finalizações de Sérgio Mota e Aderlan.

No entanto, o time alvinegro foi mais efetivo e abriu o placar aos 40 minutos. Romário puxou contra-ataque e lançou para Lima, que passou por Diogo Silva e marcou.

Logo aos cinco minutos do segundo tempo, quase que o Ceará amplia o placar. Após cruzamento rasteiro, a bola sobrou para Ricardinho finalizar e Diogo Silva fazer grande defesa. Depois, o meia acertou o travessão.

Na base do desespero, o Luverdense partiu com tudo para cima do adversário nos minutos finais e assustou com Rafael Silva, que mandou na rede pelo lado de fora, e Macena, parando em grande defesa de Éverson.

O Luverdense volta a campo no próximo sábado, contra o Figueirense, às 19 horas, novamente no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). Na terça-feira, o Ceará recebe o Vila Nova-GO, às 19h15, na Arena Castelão, em Fortaleza. É um confronto direto entre times que brigam pelo acesso. Os jogos são válidos pela 28.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 0 X 1 CEARÁ

LUVERDENSE - Diogo Silva; Aderlan, Pablo, William e Paulinho; Moacir, Marcos Aurélio e Sérgio Mota; Rafael Ratão (Léo Cereja), Roni (Macena) e Rafael Silva. Técnico: Júnior Rocha.

CEARÁ - Éverson; Pio, Rafael Pereira (Valdo), Tiago Alves e Romário (Rafael Carioca); Richardson, Pedro Ken, Lima e Ricardinho (Raul); Leandro Carvalho e Arthur. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOL - Lima, aos 40 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Pablo (Luverdense); Pio, Lima, Rafael Carioca e Arthur (Ceará).

RENDA - R$ 10.780,00.

PÚBLICO - 956 pagantes.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).