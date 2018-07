Ceará vai comprar Osvaldo, mas já pensa em negociar atacante

FORTALEZA - Uma das boas surpresas do Campeonato Brasileiro, o atacante Osvaldo desperta o interesse de vários clubes, mas o Ceará avisou que os interessados devem procurá-lo. O jogador está cedido por empréstimo ao time de Fortaleza até o dia 31 de dezembro. E a diretoria decidiu exercer a prioridade para aquisição dos direitos econômicos junto ao Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

"Vamos adquirir os direitos econômicos do Osvaldo. Resgatamos o jogador quando ele estava escondido nos Emirados Árabes, ele nos deu o retorno esperado em campo e vamos exercer a prioridade na compra. Isso foi estabelecido entre as partes na época do empréstimo e definimos que ele será do Ceará após 31 de dezembro", afirmou Robinson de Castro, presidente em exercício do clube.

O Cruzeiro, o São Paulo e o Ceará estariam interessados na contratação de Osvaldo. O Ceará admite negociá-lo, mas reclama da postura de Gilmar Veloz, procurador do atacante. "O que nos causou estranheza foram as recentes declarações de seu procurador, Gilmar Veloz, dizendo o contrário, já que ele sempre foi nosso parceiro nessa operação. Inclusive foi Gilmar quem insistiu a todo momento para tomarmos qualquer iniciativa em comum acordo. Portanto, quem quiser contratar o Osvaldo terá que negociar diretamente com o Ceará", ressaltou Robinson de Castro.