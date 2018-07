Ceará vence 2ª seguida e volta a sonhar com o acesso

FORTALEZA - Não foi uma grande atuação, mas o que vale é a vitória. Na noite desta terça-feira, o Ceará recebeu o Oeste na Arena Castelão, em partida válida pela 23.ª rodada da Série B, e venceu por 1 a 0, se distanciando da zona de rebaixamento e mantendo vivo o sonho do acesso. Lulinha foi o autor do único gol do jogo.

Essa é a segunda vitória seguida do Ceará, que vinha de uma goleada sobre o ABC, por 4 a 0, também no Castelão. Com 32 pontos, o time alvinegro afastou o risco de rebaixamento, subindo para a zona intermediária. Pior para o Oeste, que viu a sequência de quatro jogos sem derrota ir por água abaixo, e estacionou nos 29 pontos.

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Ceará, que tinha mais posse de bola e encontrava muitas dificuldades em furar a retranca adversária, tanto que praticamente não ofereceu perigo para Paes.

Explorando o contra-ataque, o Oeste criou a melhor oportunidade de gol. Pablo invadiu a área, passou por Fernando Henrique e, mesmo sem ângulo, bateu rasteiro. Diego Ivo apareceu de carrinho e empurrou a bola pela linha de fundo, antes que Jheimy pudesse completar.

Depois de ter pressionado e não conseguido marcar no primeiro tempo, o Ceará voltou do intervalo mais acordado e abriu o placar logo aos dez minutos. Marcos tabelou com Magno Alves, invadiu a área e tocou para trás. Lulinha chegou batendo de primeira.

O Oeste saiu em busca do empate e passou a dar espaço para os contra-ataques, tanto que quase levou o segundo com Mota, que perdeu chance incrível dentro da pequena área. Nos minutos finais, o time paulista pressionou, mas quem esteve mais perto de marcar foi o Ceará. Magno Alves recebeu de Léo Gamalho e bateu na trave.

O Ceará volta a campo no próximo sábado, contra o Boa, às 16h20, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), pela 24.ª rodada. Na sexta-feira, o Oeste recebe o América-MG, às 19h30, no Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 X 0 OESTE

CEARÁ - Fernando Henrique; Marcos, Diego Ivo, Potiguar e Hélder Maurílio (Hélder Santos); João Marcos, Ricardinho, Rogerinho (Diogo Orlando) e Lulinha; Magno Alves e Mota (Léo Gamalho). Técnico - Sérgio Soares.

OESTE - Paes; Adriano Alves, Ligger e César Gaúcho; Eric, Everton Dias, Diego Souza (João Denoni) e Piauí (Bruno Nunes); Lelê, Pablo (Bruno Batata) e Jheimy. Técnico - Ivan Baitello.

GOL - Lulinha, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jânio Pires Gonçalves (TO).

CARTÕES AMARELOS - Helder Maurílio, Mota, João Marcos, Fernando Henrique e Potiguar (Ceará); Paes (Oeste).

RENDA - R$ 81.669,00.

PÚBLICO - 8.096 (pagantes) 8.704 (total).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).