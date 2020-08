Ceará vence Atlético-GO em Goiânia e empurra rival para a lanterna do Brasileirão

O Ceará embalou de vez no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, pela sexta rodada, o time comandado pelo técnico Guto Ferreira venceu o Atlético-GO, por 2 a 0, no Estádio Olímpico, em Goiânia, e chegou à segunda vitória seguida no torneio. Vinícius e Lima marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Ceará saltou da zona de rebaixamento para o meio da tabela, em 11.º lugar, com sete pontos. O Atlético-GO, por sua vez, entrou na degola, com quatro pontos e assumiu a lanterna. Está empatado em todos os critérios com o Sportmas soma cinco jogos disputados, contra seis do time pernambucano.

Cléber tentou mostrar o cartão de visitas dos visitantes logo no primeiro minuto. O centroavante do Ceará subiu entre os zagueiros e testou firme, mas Jean fez grande defesa e evitou o gol no início. O Atlético-GO não demorou a reagir. Ferrareis, dez minutos depois, chegou bem e finalizou cruzado. Prass caiu para fazer a defesa, mas deu rebote. Na sobra, Everton Felipe mandou para fora.

O começo foi promissor, mas a sequência do primeiro tempo nem tanto. Os times não conseguiram mais encaixar jogadas no ataque e o jogo acabou sem grandes momentos. Quem tentou quebrar a monotonia foi o goleiro Jean. De falta da entrada da área, ele obrigou o companheiro de posição, Fernando Prass, a fazer linda defesa, ainda no primeiro tempo.

Tanto Atlético-GO quanto Ceará voltaram para o segundo tempo dispostos a mudar o ritmo da partida. Logo aos sete minutos, Marlon Freitas tentou de longe e Prass defendeu. Em seguida, a resposta do Ceará, veio pelo alto, com Cléber. Após grande tabela, Samuel Xavier aproveitou o espaço pela direita e levantou. O centroavante alvinegro testou firme, mas Jean mandou para escanteio.

O time visitante foi mais perigoso no ataque e abriu o placar aos 18 minutos. Vinícius recebeu na entrada da área, passou fácil pelo marcador e finalizou colocado, sem chances para Jean, marcando um belo gol. Os visitantes chegaram a marcar o segundo cinco minutos depois com Fernando Sobral, mas a arbitragem assinalou impedimento.

O gol deixou a partida mais aberta. Em apenas dois minutos, o Atlético-GO criou duas oportunidades e esteve perto do empate. Primeiro, Chico, que havia acabado de entrar, escorou cruzamento rasteiro e mandou no travessão. Em seguida, Marlon Freitas finalizou de fora da área e Prass defendeu. O ímpeto, no entanto, não durou muito, pois Freitas deixou o braço no adversário e, depois de consulta do VAR, acabou expulso.

No final, nem com o recuo do Ceará, o Atlético-GO conseguiu chegar. Sobrou espaço para o time cearense decretar a vitória. Aos 50 minutos, Lima aproveitou erro na saída de bola do adversário, entrou na área e superou Jean com um chute rasteiro.

O Ceará volta a campo para o clássico contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, às 19 horas, na Arena Castelão. Um pouco mais tarde, às 19h15, o Atlético-GO encara o Fluminense, no Maracanã, no Rio.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 2 CEARÁ

ATLÉTICO-GO - Jean; Dudu (João Victor), Éder, Gilvan e Nicolas; Edson, Marlon Freitas, Gustavo Ferrareis (Matheus Vargas) e Jorginho (Matheus Frizzo); Everton Felipe (Janderson) e Hyuri (Chico) Técnico: Vagner Mancini

CEARÁ - Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Charles, Fabinho e Fernando Sobral; Vinícius (Lima), Leandro Carvalho (Matheus Gonçalves) e Cléber (Rafael Sóbis). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Vinícius, aos 18, e Lima, aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Igor Junior Benevenuto de Oliveira (MG)

CARTÃO AMARELO - Tiago (Ceará)

CARTÃO VERMELHO - Marlon Freitas (Atlético-GO)

RENDA E PÚBLICO: Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio Olímpico, em Goiânia (GO).