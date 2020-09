Ceará vence Brusque por 2 a 0 e constrói boa vantagem na Copa do Brasil

O Ceará conquistou um grande resultado fora de casa pela partida de ida da quarta fase da Copa do Brasil. Jogando no estádio Augusto Bauer, em Brusque, o time cearense bateu o Brusque, por 2 a 0, com gols de Leandro Carvalho e Vinícius.

Com o resultado, o Ceará pode até perder por um gol de diferença na partida de volta, marcada para a próxima quarta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza.

O Brusque, que se destacou com campanha de vice-campeão catarinense e disputa a Série C do Brasileiro, vai precisar vencer por dois gols de diferença na partida de volta para levar a decisão para os pênaltis. Quem avançar às oitavas de final vai garantir um prêmio de R$ 2,6 milhões.

O jogo começou equilibrado, e o Brusque até criou algumas oportunidades para sair na frente, especialmente através de cruzamentos buscando o atacante Marco Antônio.

No entanto, foi o Ceará que abriu o placar. Aos 39 minutos, Leandro Carvalho recebeu de Fernando Sobral e bateu para o fundo do gol, deixando o time visitante em vantagem.

O Ceará ainda teve chances de ampliar na segunda etapa. Rafael Sóbis chegou a acertar o travessão em chute da entrada da área e Leandro Carvalho mandou o rebote para fora.

A resposta do Brusque foi com Rodolfo Potiguar, que bateu forte e contou com desvio na defesa para trair o goleiro Fernando Prass, mas a bola saiu por muito pouco.

Já aos 46 minutos do segundo tempo, o Ceará ampliou e conseguiu um grande resultado fora de casa. Após cobrança de escanteio e bate-rebate na área, Vinícius pegou a sobra e completou para as redes.