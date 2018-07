Ceará vence e chega à vice-liderança do Brasileirão O time do Ceará assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro ao vencer, neste domingo, o Cruzeiro por 1 a 0, no Estádio Castelão, em Fortaleza. Com isso, a equipe chegou aos 11 pontos e manteve 100% de aproveitamento jogando em casa. O gol dos cearenses foi marcado por Lopes, aos 40 minutos do primeiro tempo.