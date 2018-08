Ceará vence fora de casa e deixa Paraná em último no Brasileirão

O Ceará deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro depois de oito rodadas. Na tarde deste domingo, em um confronto direto contra o rebaixamento, o time venceu o Paraná por 1 a 0, no Durival de Britto, pela 17.ª jornada.

+Com mudanças forçadas, Ceará joga cheio de confiança contra o Paraná

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

A segunda vitória seguida fez o Ceará chegar aos 14 pontos e subir para a 19.ª colocação, deixando para trás o próprio Paraná, que amargou a terceira derrota seguida e agora é o novo lanterna. O técnico Rogério Micale foi alvo de críticas da torcida e balança no cargo.

Como já era esperado, o Paraná fez uma "blitz" no Ceará nos primeiros minutos e exigiu boa defesa de Everson em falta cobrada por Torito González. No entanto, o time cearense foi quem abriu o placar. Aos 15 minutos, Juninho Quixadá recebeu de Richardson e bateu colocado no canto direito de Richard.

O Paraná sentiu o gol e passou a errar muitos passes. Nas arquibancadas, a torcida dava os primeiros sinais de insatisfação. Ainda assim, o empate quase saiu em finalização de Nadson, defendida por Everson, que trabalhou também em chute rasteiro de Silvinho.

O segundo tempo foi de ataque do Paraná contra a defesa do Ceará. Logo no primeiro minuto, Rafael Grampola ajeitou de cabeça e Rayan, dentro da pequena área, bateu por cima. Na sequência, Maicosuel fez grande jogada individual, invadiu a área e bateu na saída de Everson. A bola caprichosamente saiu pela linha de fundo.

Nos minutos finais, o Paraná se lançou ao ataque mesmo que de maneira desorganizada. Alex Santana arriscou de longe e a bola passou raspando a trave. Os mandantes reclamaram ainda de um pênalti não marcado de Tiago Alves em Rafael Grampola.

O Paraná volta a campo no próximo domingo, contra o Botafogo, às 11 horas, em casa. No sábado, o Ceará recebe o Atlético-PR, às 16 horas, no Presidente Vargas, em Fortaleza. Os jogos são válidos pela penúltima rodada do primeiro turno.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 0 X 1 CEARÁ

PARANÁ - Richard; Júnior, René Santos, Rayan e Igor; Leandro Vilela (Alex Santana), Torito González e Nadson (Maicosuel); Silvinho (Carlos Eduardo), Rodolfo e Rafael Grampola. Técnico: Rogério Micale.

CEARÁ - Éverson; Fabinho, Tiago Alves, Eduardo Brock e João Lucas; Edinho, Richardson, Jown Cardona (Reina), Juninho Quixadá (Calyson); Leandro Carvalho (Felipe Azevedo) e Arthur. Técnico: Lisca.

GOL - Juninho Quixadá aos 15 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Torito González, Carlos Eduardo,Igor e Alex Santana (Paraná); Eduardo Brock e João Lucas (Ceará)

RENDA - R$ 162.255,00

PÚBLICO - 8.639 pagantes (9.505 total)

LOCAL Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).