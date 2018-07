Ceará vence Goiás na Arena Castelão e sobe na Série B

O Goiás entrou na Série B como um dos favoritos ao título por ter uma das maiores cotas da televisão, mas não tem levado essa expectativa dentro das quatro linhas. O time goiano foi facilmente dominado pelo Ceará nos primeiros 45 minutos e saiu perdendo por 2 a 0. Após cobrança de falta na barreira, a defesa do time visitante falhou feio e a bola ficou com Felipe, que invadiu a área e tocou na saída de Renan para abrir o marcador.

O segundo saiu também dos pés de Felipe. Aos 36 minutos, o meia recebeu belo passe de calcanhar de Bill, foi até a linha de fundo e cruzou. Ramires tentou cortar, mas mandou contra o próprio gol. Mesmo com boa vantagem no marcador, o Ceará seguiu buscando o terceiro e contou com boas defesas de Éverson para não sofrer gols.

O Ceará tirou o pé no segundo tempo. Com o resultado definido, o clube cearense se poupou e truncou o jogo. Sem conseguir invadir a área do rival, o Goiás começou a apostar nos "chuveirinhos" e por pouco não diminuiu. Alex Alves recebeu livre dentro da área e testou firme para a defesa de Éverson.

Aos 32 minutos, porém, o gol saiu. Thalles, que acabara de entrar, pegou na esquerda e acertou, de fora da área, um bonito chute, no ângulo de Éverson. O Goiás esboçou uma pressão no fim, mas o empate acabou não saindo por detalhes. Cassiano recebeu livre de marcação, desviou de cabeça e a bola passou rente à trave, na última chance do time visitante.

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa no sábado, às 16h, no Estádio Castelão, em São Luís. O Goiás visita o Vasco da Gama no mesmo dia, às 16h30, em São Januário, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 2 X 1 GOIÁS

CEARÁ - Éverson; Tiago Cametá (Thallyson), Sandro, Antônio Carlos e Eduardo; Richardson, Baraka, Felipe (Marino) e Tomas Bastos (Alex Amado); Rafael Costa e Bill. Técnico: Sérgio Soares.

GOIÁS - Renan; Johnatan, Wesley Matos, Alex Alves e Jefferson; Willian (Jhon Cley), Wendel (Thalles), Ramires e Léo Sena; Rossi (Cassiano) e Rafhael Lucas. Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Felipe, aos 18, e Ramires, contra, aos 36 minutos do primeiro tempo. Thalles, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Felipe, Baraka, Bill e Tomas Bastos (Ceará); Johnatan, Jhon Cley e Wendel (Goiás).

RENDA - R$ 24.391,00.

PÚBLICO - 4.949 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).