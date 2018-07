Ceará vence Guaratinguetá por 2 a 0 na estreia de Sérgio Soares

FORTALEZA - Na estreia do técnico Sérgio Soares, o Ceará conquistou boa vitória sobre o Guaratinguetá, por 2 a 0, nesta terça-feira, no Estádio do Castelão, em Fortaleza, pela abertura da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar do resultado positivo, o Ceará continua distante dos primeiros colocados. O time é apenas o 12º colocado, com 21 pontos. O Guaratinguetá, por sua vez, estacionou nos 18 pontos e agora está mais próximo da zona de rebaixamento.

O Ceará queria mostrar que a chegada do novo treinador mudaria as coisas no time. Os donos da casa começaram em cima do adversário em busca do gol, mas tiveram dificuldades de furar a forte marcação do Guaratinguetá, que entrou com três volantes no meio-campo.

O time da casa só conseguiu levar perigo aos 20 minutos, em jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Lulinha, que acertou bom chute de sem pulo. A bola tinha endereço, mas o goleiro Saulo pulou no ângulo para evitar o gol. Depois de assustar, o Ceará voltou a ter dificuldades e precisou da atenção de Fernando Henrique para não sofrer gol no contra-ataque.

Antes do intervalo, Léo Gamalho teve a melhor chance de marcar, mas conseguiu perder chance clara. Depois de bola batida por Rogerinho, o atacante ficou com a sobra dentro da pequena área. O camisa 9 tentou tirar do goleiro, contudo também errou o alvo e mandou para fora.

Na segunda etapa, o panorama da partida não mudou. A única diferença foi que o Ceará conseguiu aproveitar a superioridade e marcar. Aos 12 minutos, após cobranças de falta a bola sobrou para Lulinha, que girou e bateu de primeiro, acertando o ângulo de Saulo. O meia-atacante foi o autor dos últimos três gols do Ceará na Série B.

Os donos da casa não diminuíram o ritmo e seguiram em cima, dificultando o adversário esboçar a reação. As coisas começaram a ficar mais complicadas para o Guaratinguetá quando Magno Alves aumentou a vantagem aos 26 minutos. Na entrada da área, o atacante limpou a marcação e encheu o pé, acertando o cantinho de Saulo. Em seguida quase veio o terceiro em finalização de Ricardinho.

Os dois times terão dez dias de folga e voltam a campo apenas no dia 31 (sábado). O Ceará receberá Palmeiras, às 21 horas, novamente no Estádio do Castelão, em Fortaleza. À tarde, às 16h20, o Guaratinguetá encara o Paraná, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba.

CEARÁ 2 x 0 GUARATINGUETÁ

CEARÁ - Fernando Henrique; Marcos, Potiguar, Anderson Marques (Douglas) e Vicente; João Marcos, Ricardinho (Xaves), Rogerinho (Eusébio) e Lulinha; Léo Gamalho e Magno Alves. Técnico: Sérgio Soares.

GUARATINGUETÁ - Saulo; Murilo, Pedro Paulo, Wendel e Ruan; Tiago Ulisses, Fransérgio, Juninho (Moacir) e Xuxa (Allan Dias); Thiago Silvy (Rodrigo Barreto) e Douglas Tanque. Técnico: Carlos Octávio.

GOLS - Lulinha, aos 12, e Magno Alves, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Marcos, Lulinha e Léo Gamalho (Ceará); Wendel, Ruan e Xuxa (Guaratinguetá).

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Castelão, em Fortaleza (CE).