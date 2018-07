Ceará vence o Atlético-PR e deixa zona de rebaixamento

Depois de um início ruim na competição, no qual acumulou três derrotas nas quatro partidas iniciais, o time cearense conseguiu finalmente emplacar uma sequência de jogos pontuando. Com o resultado deste sábado, o time alvinegro saiu da zona de rebaixamento da competição e subiu para a 12ª colocação, com oito pontos.

Por outro lado, o Atlético-PR chegou ao segundo jogo sem vencer. Com a derrota deste sábado, o time rubro-negro caiu uma posição na tabela, e agora ocupa a sétima colocação, com sete pontos ganhos, mesma pontuação de outros quatro clubes.

A partida começou bem agitada e, logo aos 2 minutos, os donos da casa chegaram com Robston. Porém, que marcou primeiro foram os donos da casa. Aos 21 minutos, Romário tentou tabelar com Mota, a bola desviou no zagueiro adversário e caiu novamente no pé do atacante alvinegro, que limpou a marcação e abriu o placar.

Precisando do resultado, o Atlético-PR saiu mais para o jogo na etapa complementar, mas não conseguiu levar muito perigo ao adversário. A maior chance de empatar a partida foi desperdiçada por Paulo Baier. O meia perdeu uma cobrança de pênalti aos 40 minutos e deixou escapar o empate.

O Ceará volta a entrar em campo na próxima sexta-feira, contra o Criciúma, novamente no Presidente Vargas. A partida será realizada às 21h. Já o Atlético-PR enfrenta terá o desafio de enfrentar o América-MG, na próxima sexta-feira, às 16h20.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 0 Atlético-PR

CEARÁ - Fernando Henrique; Apodi, Luizão, Daniel Marques e Eusébio; Everton (Heleno), Jardel, Robston e Rogerinho (Misael); Mota e Romário (Itamar). Técnico - PC Gusmão.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Gabriel Marques (Ricardinho), Manoel, Cleberson e Heracles (Bruno Costa); Deivid, Renan Teixeira, Paulo Baier e Pablo; Edigar e Fernandão (Bruno Mineiro). Técnico - Ricardo Drubscky.

GOL - Romário, aos 21 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Gleison Santos Oliveira (BA).

CARTÕES AMARELOS - Luizão, Romário, Robston, Apodi, Daniel Marques e Renan Teixeira.

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.